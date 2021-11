Caravana migrante: Piden autobuses para llegar a la CDMX; "van muchas personas cansadas", señala García Villagrán

El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán pidió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Normal Rural Mactumactza y a la Normal de Ayotzinapa, camiones para los integrantes de la caravana migrante y trasladarse a la Ciudad de México a la brevedad, debido a que ya cuentan con muchas personas cansadas.

“Estamos pidiendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Normal Rural Mactumactza y a la Normal de Ayotzinapa nos ayuden a conseguir camiones, para que nos vayamos a la Ciudad de México; ya estamos cansados. No queremos entrar a Oaxaca, la vamos a evitar ya que está blindada por Migración, y queremos evitar detenciones”, detalló.

En entrevista con La Razón, detalló que harán cambio de estrategia para no entrar a Oaxaca, por lo que es probable que sigan a Tonalá y después a Arriaga, para virar hacia Tuxtla Gutiérrez.

Del municipio de Pijijiapan -donde llegan este martes- a Tonalá son 77 kilómetros, mientras que de Tonalá a Arriaga, 25 kilómetros. De Arriaga a Tuxtla Gutiérrez son 127 kilómetros.

Villagrán dijo que en las siguientes horas estarán dialogando con las personas de la caravana para conocer los siguientes pasos, ya que es necesario que ellos decidan ya que muchos se encuentran cansados, y por ello, comienzan a pedir aventones y llegar a las siguientes comunidades en vehículo.

Por otra parte, aseguró que los comunicados del INM les causan risa, ya que solo mienten de lo que pasa en la caravana, aparte aclaró que lo largo del éxodo es de 5 mil personas, pero están segregados a lo largo de la ruta y por ello hay grupos compactos sobre la carretera.

“La cabeza de la caravana es de al menos 3 mil personas y hay como dos mil rezagados, pero lo cierto es que son mil 200 menores y 70 mujeres embarazadas. Las personas que han sido detenidas o atrapadas desde el 23 de octubre son cien aproximadamente, pero en Mapastepec se quedaron varias porque les dieron albergue”, explicó.

Además retó al INM a presentar pruebas de que los niños que vienen en el éxodo tienen dengue, ya que ni siquiera han sido revisados, tan solo presentan dolor de cabeza por la deshidratación y el calor extremo.

“Si las presentan en este momento, yo me vuelvo morenista o lo que quieran y dejo de hablar en cualquier medio, no tienen pruebas de nada; hay una sintomatología de los niños porque les duele la cabeza por la deshidratación, pero no tienen dengue”, precisó.

LRL