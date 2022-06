Cardenal de Guadalajara afirma que fue retenido por el crimen organizado

El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, reveló que también fue retenido por sujetos armados del crimen organizado en la zona norte de Jalisco.

“La semana pasada fui allá al norte del estado, en los límites con Zacatecas precisamente y también fui detenido por dos retenes y obviamente que son retenes del crimen organizado y le exigen a uno decir de donde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué hace, o sea eso ya es como lo más normal y lo más natural”,dijo en entrevista con medios al terminar su misa dominical.

La declaración ocurre a un día de que el obispo de Zacatecas Sigifredo Noriega Barceló diera a conocer una situación igual en su paso por Huejuquilla El Alto, en territorio jalisciense.

El sacerdote aseguró que no es la primera vez que le ha ocurrido, ya que los retenes están establecidos en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero y ninguna autoridad hace algo para quitarlos.

"Eso es lo ordinario, no es la primera vez que me pasa, ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes ahí, con armas gruesas, con armas largas. Dos retenes en el mismo trayecto", insistió.

En tanto, Robles Ortega destacó que todas las iglesias que están en la zona norte de Jalisco son amenazadas por el crimen organizado, ya que señaló que para poder realizar las celebraciones de las fiestas patronales en esta área deben obtener la autorización del jefe de plaza.

te puede interesar Perú confirma su primer caso de viruela del mono

Además, enfatizó que la delincuencia organizada les exige a estas parroquias que se entregue el 50 por ciento de lo recaudado en las festividades.

"Todas esas parroquias que están en esa zona para poder celebrar la fiesta patronal, es decir la feria del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza. El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal pero tiene que reportarse con el 50 por ciento del resultado de la fiesta", recalcó el cardenal.

Por lo anterior, exigió a las autoridades brindar seguridad y protección a la ciudadanía.

“Las autoridades tienen en primer lugar que dar seguridad y protección a los ciudadanos, a la integridad de su vida, a la integridad de sus personas y de sus bienes, entonces eso es deber del estado”, dijo el cardenal Robles.

LRL