Ante los cuatro mil 679 casos de COVID-19 registrados en Nuevo León, en 24 horas, las autoridades pidieron a la población asumir diversas medidas para evitar la propagación del virus, entre las que se encuentra evitar las conocidas carnes asadas entre familiares y amigos.

En conferencia de prensa, la titular de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, subrayó que el mayor número de contagios se ha dado en reuniones, eventos, carnes asadas y más aglomeraciones

Hay que ser responsable, les pedimos que nos ayuden y, entre todos, podamos colaborar a contener este incremento acelerado en la distribución del virus Alma Rosa Marroquín, titular de Salud estatal

Por su parte, el gobernador Samuel García hizo un llamado exhaustivo a no salir si no es necesario y “prohibido reuniones sociales, no es momento de reuniones sociales, ahí están los datos”.

Detalló que se desplegó un operativo de seguridad con auditores de la Secretaría del Trabajo, Salud y otras dependencias, para vigilar que los establecimientos respeten las medidas sanitarias, como el aforo del 50 por ciento en lugares abiertos y cerrados.

Va a haber tolerancia cero, un cine, un teatro, un restaurante, lo que sea, que no cumplan las medidas y haya más de la mitad de aforo se va a clausurar y si no me creen, pregúntenle a los casinos, ayer cerramos ocho Samuel García, gobernador de Nuevo León

Las autoridades exhortaron a la población a realizar la mayor cantidad de actividades posibles desde casa, como las clases en línea, trabajo y compras vía internet.

Por otro lado, la titular de Educación, Sofialeticia Morales Garza, explicó que el regreso a clases, que se dará este 10 de enero, será voluntario y se mantendrá una modalidad híbrida.

Esto quiere decir que cada madre y padre de familia decidirá si lleva o no a sus hijos a la escuela.

Afirmó que no habrá un aforo determinado, sino que los directivos de cada institución establecerán la mejor forma para hacer cumplir las medidas sanitarias.

Samuel García agregó que el Programa de Vacunación Transfronterizo ha logrado inmunizar a más de 50 mil menores, por lo que “no podemos privarlos luego de dos años de retraso, son dos años irrecuperables y no podemos perder una semana más; el ajuste va a ser calibrado conforme al avance del virus. Esto no es estático, evoluciona y el estado tiene que actuar en consecuencia”, señaló.

