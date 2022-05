Caso Ángel Yael: Indigna a padres de estudiante liberación de elemento de la GN

Después de que el elemento de la Guardia Nacional relacionado con la muerte de Ángel Yael “N” quedara en libertad, la Universidad de Guanajuato compartió un comunicado donde los padres del joven exigieron justicia y calificaron de indignante la resolución del juez que no lo vinculó a proceso.

Agregaron que la muerte del joven no puede quedar impune, por lo que pidieron que el caso sea el inicio de un camino distinto y que estas historias dejen de ser cotidianas, “basta ya de vivir acostumbrados a estas injusticias”, expresaron en la misiva firmada firmado por Norma Lucía Rangel Sánchez y Gerardo Ignacio Campos.

“Estoy consciente de que la vida de mi hijo no me será devuelta, estoy consciente que esto puede parar para que: 'no haya un ángel más' que ninguna madre tenga que vivir esto”, expresaron.

Por el momento no aceptarán la reunión que les ha propuesto con la Guardia Nacional, por conducto de la Oficial Mayor, Evangelina Hernández, “esperaremos hasta que haya una explicación que consideremos justa y que sea congruente con los hechos”.

Abundaron en que esperan acciones inmediatas por parte del Ministerio Público federal, y exigieron una investigación profunda, exhaustiva y rigurosa.

“Como sociedad, no olvidemos que la Guardia Nacional atacó a estudiantes dela Universidad de Guanajuato. Mi hijo murió y eso no va a cambiar, pero la impartición de justicia en nuestro país sí puede ser diferente”, puntualizaron.

A petición de la familia de nuestro estudiante Angel Yael Ignacio Rangel, compartimos este comunicado. pic.twitter.com/zOBtiq8okK — Universidad de Guanajuato (@UdeGuanajuato) May 1, 2022

LRL