Coordinadores Operativos Territoriales de Morena se suman a la campaña de Tere Jiménez

Tras señalar que la candidata a la gubernatura de Aguascalientes por Morena, Nora Ruvalcaba, persigue "beneficios personales", las y los Coordinadores Operativos Territoriales (COTS) del guinda, anunciaron su renuncia al partido para “buscar una verdadera alternativa” con la abanderada de la coalición “Va por Aguascalientes”, Tere Jiménez.

Mediante un posicionamiento dirigido al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y con el que buscan llegar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, los COTS aseguraron que, en Aguascalientes, el partido de la 4T “ha dejado de ser ese motor de luz y esperanza que forjamos miles de ciudadanos que pretendíamos un cambio verdadero” .

Lo anterior, acusan, debido a que “la simulación, la opacidad, los malos manejos, las malas mañas, la soberbia y los de siempre” se apoderaron de Morena, provocando que el movimiento de transformación iniciado en 2018, con el triunfo del Presidente López Obrador, se encuentre “al borde del abismo” debido a "la zozobra de unos cuantos, tranzas y corruptelas".

Según los COTS, durante su recorrido por todo Aguascalientes han sido objeto de malos tratos, señalamientos, calumnias y hostigamiento por parte de quienes conducen sus estructuras, Aldo Ruiz y Liz Taboada, además de la coordinadora distrital Verónica Fuentes, a quienes también acusan de retener pagos.

“Estos personajes no sólo nos tratan con la punta del pie, nos faltan al respeto, nos amedrentan si no cumplimos con las metas diarias de promovidos. Nos obligan a asistir a eventos de Nora Ruvalcaba acarreando un camión de gente por cada COT y, de no cumplir dicho encargo, se nos amenaza con no pagarnos nuestro salario y corrernos del mismo”, señalaron.

Pese a las amenazas de ser despedidos por parte de los personajes señalados, los Coordinadores denunciaron que la abanderada de Morena busca engañar al pueblo de Aguascalientes “para beneficios personales” , e insisten en que el guinda no es más que “un circo y un cochinero electorero”.

“Hoy tenemos el valor de decir esto, aún con miedo a ser perseguidas y perseguidos, pero también hacemos responsables de nuestra integridad física y si algo nos llegara a pasar a Aldo Ruiz, Nora Ruvalcaba, Liz Taboada, Verónica Fuentes, Alejandro Peña y toda su comitiva de rufianes”, concluye el comunicado de los COTS.