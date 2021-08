COVID-19: SLP está "muy cerca" de regresar al semáforo rojo

El secretario de Salud de San Luis Potosí, Miguel Lutzow Steiner, advirtió que la entidad está "muy cerca" de retroceder al rojo en el semáforo epidemiológico de COVID-19, debido al incremento de contagios de los últimos días.

Lutzow Steiner explicó que no tiene la seguridad de si será a partir de este viernes o durante el fin de semana cuando se dé el anuncio oficial.

"Lamento mucho decirlo, pero es inevitable el semáforo rojo. Todo indica que vamos a llegar a rojo", advirtió este día, al explicar que no está seguro del impacto que implican las medidas correspondientes al nivel más alto de contagios, pues, si los ciudadanos no hacen caso a las medidas implementadas para el color naranja, dijo, "no tiene sentido cambiar de semáforo, es un tema muy discutible".

"Si no llegamos al rojo este fin de semana, estaríamos muy cerca de llegar, entonces desde luego debemos de reforzar todas las medidas preventivas, independientemente del semáforo en el que nos encontremos, tenemos que cumplir las medidas preventivas", solicitó a los potosinos.

El secretario destacó que el peor escenario al que se podría enfrentar la demarcación, independientemente del color de semáforo en el que se encuentre, es que se mantenga una transmisión alta del virus durante varias semanas: "lo estamos viendo en Quintana Roo, lo digo abiertamente, lo estamos viendo en entidades como Tabasco. Necesitamos actuar de manera decidida para aislarnos y generar estas barreras que eviten que el virus se siga transmitiendo".

Respecto al retorno a clases presenciales, acordado por el Gobierno federal para finales del mes en curso, el secretario reconoció que se debe privilegiar la salud, por lo que se hará un análisis de las medidas que emita el gobierno federal para tomar una decisión sobre este asunto.

