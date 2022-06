Denuncian extorsión de agentes del INM en NL; piden tres mil dólares para llevar migrantes a la frontera con EU

Abogados de migrantes en Nuevo León, denunciaron que integrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el municipio de Guadalupe, cobran hasta 3 mil dólares para trasladar a los indocumentados detenidos a la frontera norte con Estados Unidos para que puedan seguir su recorrido.

En entrevista con La Razón, abogados que representan a migrantes varados en Nuevo León señalaron que la directora jurídica del INM en el centro migratorio de Guadalupe, tiene trato para llevarse a las personas en vehículos hasta la frontera para dejarlos lo más cerca posible de la nación americana.

“Yo represento a un grupo de 32 migrantes y los represento mediante un juicio de amparo para que puedan quedar libre, pero en el proceso hemos visto muchas irregularidades. Los agentes de Migración les dicen que la directora jurídica les ofrece el viaje, pero tienen que realizar un pago de 3 mil dólares para que gestione su traslado a la frontera”, dijo uno de los juristas de manera anónima”, explicó.

leer más INM repatriará cuerpos de migrantes fallecidos en NL

Los juristas detallaron que los juicios de amparo que tramitan duran entre dos a tres semanas para que se expidan, pero los agentes del INM no se los permiten porque desean extorsionarlos para cruzarlos. “Hay un fuerte problema de corrupción interna, y la directora jurídica es la que para todo, lo que quiere es sacarles dinero. Cuando me entrevisto con los migrantes me lo vienen denunciando, pero no son los únicos, todos los que están adentro se quejan de ello”, aseveró un abogado.

Otro de los problemas al interior de la estación migratoria de Guadalupe, es que hay malos tratos para los indocumentados, ya que por cualquier queja son castigados, como sacarlos al patio y desnudarlos, para que hagan sentadillas; aparte de darles toques eléctricos con un “teaser”, aparte de gritos.

Además, en el lugar hay personas embrazadas y menores que están en riesgo por las condiciones insalubres que hay en el sitio, debido a que por la falta de agua en el estado, no alcanzan a tener las condiciones higiénicas adecuadas para su estancia, aparte que de acuerdo a los abogados, hay una persona por Covid-19. “Es se caldo de cultivo infeccioso viven los migrantes y lo preocupante es que hay menores y mujeres embarazadas”, destacó.

leer más EU dará 300 mil visas temporales a migrantes: Adán Augusto López

Entre los migrantes que son representados por los juristas, se encuentran algunos de los que en semanas pasadas se suturaron los labios, porque los bajaron de los autobuses, aparte que las detenciones fueron arbitrarias ya que sin motivo los detuvieron.

Los abogados preparan una denuncia en contra de los agentes del INM por extorsión, ante la situación que prevalece en ese centro migratorio.

Recordar que hace tres semanas comenzó el arribo de migrantes a Monterrey, Nuevo León y las autoridades impidieron su paso, por lo que se vieron en la necesidad de realizar caravanas -hasta el momento tres- para salir de la entidad caminando y llegar a Piedras Negras, Coahuila para pedir asilo a Estados Unidos.

lemm.