Detienen al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona

Luego del operativo realizado en compañía de fuerzas federales, esta tarde fue detenido el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El arresto fue cumplimentado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su probable participación en delitos cometidos en contra la procuración y administración de justicia, confirmó la dependencia.

La #FiscaliaCDMX informa que agentes de @PDI_FGJCDMX, en coordinación con @SEMAR_mx, aprehendieron al servidor público Uriel “N”, por su probable participación en Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia. En breve más información pic.twitter.com/HzZY8902KU — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 4, 2023

El cumplimiento de la orden de aprehensión se realizó nueve horas después de un operativo practicado por diversas autoridades, entre ellas de las fuerzas armadas.

El operativo para detener a Uriel Carmona ocurre a 10 meses del conflicto institucional entre la Fiscalía de Morelos y la de Ciudad de México por el hallazgo sin vida de la joven Ariadna Fernanda, en Tepoztlán, el año pasado.

MÁS INFORMACIÓN Caso Ariadna Fernanda: Sheinbaum pide a FGR investigar a Uriel Carmona

Fiscalía de CDMX ofrece conferencia por detención de Uriel Carmona

La Fiscalía de la Ciudad de México ofreció conferencia de prensa para tratar el tema de la detención del funcionario del estado de Morelos.

Mensaje a medios del Dr. Ulises Lara sobre la aprehensión de un servidor público en Morelos. https://t.co/F0sHeLWHas — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 4, 2023

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Foto: Especial.

El vocero de esta dependencia, Ulises Lara, dio a conocer que el arresto derivó de una investigación por delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia.

Especificó que la indagatoria está relacionada con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en Morelos

“Posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación”, dijo.

De esta forma, se acusa al fiscal de probablemente entorpecer indebidamente la procuración de justicia, desvió la investigación de los hechos y sus declaraciones se insertaron en un marco de discriminación y violencia de género estructural para reproducir la impunidad para la víctima y sus familiares.

Ulises Lara recordó que el fiscal atribuyó la muerte de la joven a ingesta alcohólica y que no se encontraron huellas de violencia en la víctima.

Difunden en redes momento de aprehensión

El equipo del fiscal difundió un video del momento en el que abre la puerta de su domicilio donde personal le da a conocer la orden de cateo y de aprehensión para ser trasladado a la Ciudad de México.

#ULTIMAHORA Este fue el momento de la detención del Fiscal General del Estado de #Morelos, Uriel Carmona Gándara pic.twitter.com/jU6pZr3dcV — DIVERGENTE Media (@DivergenteMedia) August 4, 2023

Carmona Gándara solicitó que se brindara un juego de copias a su equipo jurídico y accedió a ser detenido, pidiendo que fuera con “cortesía”.

“Acuérdate que somos compañeros, ustedes me conocen ¿no?, trabajamos juntos. Me estoy entregando voluntariamente, se están comprometiendo las autoridades aprehensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos. El comandante tacuba, ¿puedes hacer ese compromiso público? En este momento me estoy poniendo a disposición..,”, dijo en el video el fiscal.

