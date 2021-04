Mario Zamora Gastélum, candidato a la gubernatura de Sinaloa, afirmó que desde el primer día de su administración asignará una bolsa de recursos que será destinada para los proyectos de infraestructura prioritarios.

El candidato de la alianza “Va por Sinaloa” señaló que una de estas obras es la planta tratadora de aguas residuales de El Crestón en el puerto de Mazatlán.

En en una reunión en el Colegio de Ingenieros Civiles, Zamora Gastélum detalló que junto con ese proyecto se canalizarán recursos para obras que hagan más atractiva la zona, para atraer mas turismo local e internacional, y por consecuencia detonar la economía del puerto.

Mario Zamora es el candidato de la alianza “Va por Sinaloa”. Foto: Especial

Celebró que la gran ventaja que tiene Mazatlán es la carretera Mazatlán-Durango y la remodelación del Centro histórico, obras de alta inversión que tomaban mucho tiempo para amortizarse y que ahora generan muchas oportunidades para desarrollar otras inversiones de infraestructura.

“¿Cuál es la idea? No parar, no detenernos, ¿Cuál es nuestra ventaja? Que ese tipo de cosas, como sacar la planta del Crestón, como seguir pavimentando para seguir haciendo obras y seguir abriendo más zonas de desarrollo, hoy traemos ya un programa que hicimos con la fundación Mariana Trinitaria, con Cemex, para poder armar un programa de pavimentar los primeros 3 años lo que no se ha pavimentado en 10”, explicó Zamora Gastélum.

Otro de los proyectos planteados por los profesionales de la construcción fue el estero El Infiernillo, que tiene muchos años detenido y nadie lo ha impulsado para generar un proyecto turístico que beneficie a los prestadores de servicios, a lo que Mario Zamora Gastélum aseguró que este y muchas obras más serán posibles con la propuesta que el estado le hará a la federación, para la captación de más recursos que aterricen e impacten directamente a la entidad.