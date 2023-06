Elecciones México 2023. ¿A qué hora se publican los resultados del PREP?

Las elecciones para elegir a un nuevo gobernante en el Estado de México y Coahuila se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio, día que estará lleno de incertidumbre hasta que se conozcan los resultados de las votaciones, pero ¿a qué hora se darán a conocer?

Las votaciones iniciarán en punto de las ocho de la mañana y culminarán a las seis de la tarde, por lo que una vez que se cierran las casillas los funcionarios del Instituto Nacional Electoral comienzan el conteo rápido y al poco tiempo dan a conocer los resultados preliminares.

Lo primero que debes saber es que el conteo rápido, es un procedimiento estadístico que estima las tendencias de los resultados finales de una elección la misma noche de la jornada electoral, esto a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas instaladas.

¿A qué hora dan a conocer los resultados del PREP?



En tanto, el PREP o Programa de Resultados Electorales Preliminares, comienza a operar a partir de las 20:00 horas y durante 24 horas por medio de él se recopila información de las actas de todas las casillas instaladas con el fin de ofrecer resultados preliminares en tiempo real a través de Internet durante la noche.

Es decir, el PREP no cuenta los votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los funcionarios de casilla, por lo que los resultados que emite no son definitivos, sino de carácter informativo y por tanto no tienen efectos jurídicos.

Las diferencias entre Conteo Rápido y PREP Especial

¿Cómo ubico mi casilla para votar?

Ahora que ya sabes a qué hora se darán a conocer los resultados preliminares de las que son las elecciones más importantes de este 2023, recuerda salir a ejercer tu voto y si aún no conoces la ubicación de tu casilla, no te preocupes, te explicamos cómo ubicarlas.

Según el sitio oficial del INE, este año instalará 20 mil 502 casillas en seis mil 574 secciones electorales del Estado de México, donde 6 mil 561 casillas serán básicas, 13 mil 85 contiguas, 725 extraordinarias y sólo 62 serán especiales.

Por su parte, en Coahuila, tiene programado instalar cuatro mil 47 casillas en las mil 752 secciones electorales del estado: mil 745 casillas básicas, 2 mil 230 contiguas, 54 extraordinarias y 18 especiales.

Para ubicar tu casilla, debes ingresar a esta página web y seguir estos pasos:

Selecciona la entidad federativa donde te encuentras actualmente.

Selecciona la opción "casilla especial".

Escoge la opción más cercana a tu ubicación.

De inmediato, el sistema mostrará la ubicación exacta de tu casilla especial, la sección y el distrito al que pertenece.

🌎 Las mexicanas/os originarios de #Coahuila y el #Edomex que decidieron ejercer su #VotoElectrónico por Internet tienen hasta el 4 de junio a las 18 h para emitir su sufragio y participar así en las #Elecciones2023MX. https://t.co/LTTgmPm3TT pic.twitter.com/4rb4ayddJH — @INEMexico (@INEMexico) May 31, 2023

