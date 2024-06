Encabeza Evelyn Salgado el arranque de la Campaña Reforestando Guerrero 2024 en el Parque Papagayo

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda encabezó en el Parque Papagayo el arranque de la Campaña Reforestando Guerrero 2024, en la que se tiene como objetivo lograr el reverdecimiento de las áreas que han sido afectadas por fenómenos naturales e incendios. Se estima una inversión aproximada en una primera etapa de 50 millones de pesos para la reforestación, así como para diversas acciones de recuperación que se llevarán a cabo en el también llamado Pulmón Verde de Acapulco.

“Sembrar un árbol es un acto de amor hacia nuestra comunidad, hacia nuestra madre Tierra, porque tenemos que cuidar todo lo que nuestra madre Tierra nos ha dado. Este es un legado que vamos a dejar para ustedes, para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos. Sembrar un árbol es cosechar esperanza”, expresó en su mensaje la mandataria.

La gobernadora explicó que este programa busca atender las zonas prioritarias, como es el caso de este parque, que sufrió daños severos luego del paso del huracán Otis, además de que es de suma importancia, ya que “invertir en el cuidado del medio ambiente es invertir en la salud, invertir en la vida”.

En este lugar tan representativo para los acapulqueños se tiene prevista la siembra de alrededor de mil 200 árboles de distintas especies, como son roble rosa, nanche, parota, cacahuananche, mango, guayaba, guanábana, caobilla, caoba, entre otros. Cabe destacar que la renovación se estará haciendo por etapas, dependiendo de las necesidades que se presenten.

“Vamos a demostrar que no hay reto tan grande, que no hay grandes dificultades cuando se puede trabajar en unidad. El huracán Otis tiró muchos árboles de este parque, pero no pudo arrancar las raíces que hoy, con todo el esfuerzo de ustedes, renace; este parque renacerá así como todo nuestro bello puerto de Acapulco”, añadió.

En el evento que se realizó al pie del llamado Cerro del Mogote, la gobernadora enfatizó que esta es una tarea de todos, sumamente importante, por lo que convocó a la sociedad en su conjunto a ser voluntarios en la iniciativa Adopta un Árbol, a través de su registro en la página: voluntarios.guerrero.gob.mx, para contribuir en la tarea para la siembra de árboles.

Más información Guerrero implementa tecnología de punta en C4 para fortalecer seguridad de Chilpancingo

Acompañada de estudiantes de nivel preescolar, básico, medio superior y superior, así como padres de familia, voluntarios, funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno y población en general que se ha sumado a esta tarea, dijo que se trata de una gran cruzada para lograr la recuperación de todos los espacios verdes en la entidad. Y añadió: “Hoy convocamos a este gran ejercicio de responsabilidad social para unirnos en una sola voz, en un solo esfuerzo, por el renacer natural de este parque, y por supuesto por el reverdecimiento de todo Guerrero”.

La mandataria estatal dijo que el esfuerzo más fuerte se llevará a cabo en Acapulco, debido a la situación que se presentó después del huracán Otis, sin embargo, la inversión se realizará en toda la entidad; además se dio a conocer que en la zona urbana de Acapulco se destinarán más de 500 mil árboles para siembra.

En su intervención, los titulares de la Secretaría del Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Alejandro Zepeda Castorena y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), Ángel Almazán Juárez, coincidieron en señalar que se trata de una gran iniciativa que ayuda en gran medida al medio ambiente y a su correcta conservación.

En estas acciones de reforestación participan representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del Programa Sembrando Vida, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Semaren, así como diversas organizaciones ambientalistas y población en general.

Acompañaron a la gobernadora, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Citlali Calixto Jiménez; el delgado federal de los programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz; el coordinador del Programa Sembrando Vida Región Centro, Felipe de Jesús Sosa Gazga; el encargado de la Procuraduría de Protección Ambiental, Carlos Toledo Manzur; el director del Parque Papagayo, Abel Luvio Villanueva, sólo por mencionar algunos.

Además de estudiantes de instituciones como el Tecnológico de Acapulco, Universidad Tecnológica de Acapulco, Facultad de Ecología Marina de la Uagro, Colegio Naciones Unidas, Preparatoria No.2 de la Uagro, entre otros.

KT