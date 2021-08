Enrique Alfaro desmiente audio que asegura no hay regreso a clases

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que circula un audio del año pasado, que señala que no hay regreso a clases, el cuál dijo es falso ya que hay personas que pretenden confundir de lo que pasa en la entidad.

El mandatario estatal dijo que el audio no es actual y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por personas que no comprenden lo delicado del tema.

“Otra vez está circulando un audio del año pasado en el que digo que no vamos a regresar a clases. No es actual, no es cierto. No caigas en la bajeza de quienes pretenden confundirte. Nada más ellos saben qué ganan al jugar con un tema tan delicado. Ayúdame a pasar la voz”, destacó en sus redes.

Enrique Alfaro aseguró que el regreso a las aulas es a partir del próximo 30 de agosto, por lo que se encuentran fortaleciendo todas las medidas sanitarias para que los estudiantes lleguen protegidos; incluso adelantó que si va a mandar a sus hijos a la escuela.

ANR