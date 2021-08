COVID-19: Regreso a clases presenciales, incluso en semáforo rojo, dice López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, planteó este jueves que las clases presenciales se consideren una actividad esencial para el país, incluso en el color rojo del semáforo epidemiológico de riesgo COVID-19.

Durante una reunión privada y virtual con gobernadores del país dijo que el sector educativo tiene una alta probabilidad de actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aun cuando se tenga el semáforo en riesgo máximo. Por ello adelantó que realizarán modificaciones a los lineamientos del semáforo para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenga autoridad respecto al regreso a clases presencial.

“Esto nos va a llevar a la necesidad de una enmienda al semáforo, quiero advertírselos. En la conversación con la maestra Delfina y el equipo de la SEP identificamos que efectivamente, que el semáforo en este momento vigente, requiere que liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tiene semáforos superiores al amarillo” destacó.

leer más SEP ofrece 50 mil lugares en universidades para estudiantes sin lugar

López-Gatell Ramírez aseguró que no existe demostración clara de que al abrir las escuelas va a haber grandes brotes, ya que en otras entidades se ha realizado sin contagios ni desbordamientos,

“En México en el caso de Guanajuato y Jalisco también es un ejemplo de que no hay contagios por la reapertura”, añadió.

Ante el panorama de alza en los contagios, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez aseguró que “no hay evidencia científica alguna que la variante Delta cause enfermedad más grave, es muy importante tenerlo claro”, afirmó, además comentó que no afecta más a los jóvenes, sino que no están las personas adultas ocupando los hospitales y por eso es notorio a personas más jóvenes, “pero no quiere decir individualmente las personas jóvenes tiene mayor propensión a enfermedad grave, tampoco a mortalidad”, explicó.

Asimismo, hizo un llamado a los estados a que no retarden la reconversión hospitalaria en las entidades federativas, ya la ha venido haciendo el IMSS, ISSSTE y Pemex.

En este sentido los gobernadores del país solicitaron apoyo urgente al Gobierno federal para combatir la tercera ola por COVID-19, toda vez que los estados se pueden ver afectados en la capacidad hospitalaria y en el abastecimiento de insumos para atender a la población.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez hizo un enérgico llamado al Gobierno federal para que los ayude a los estados, ya que no cuentan con recursos para afrontar la tercera ola por de COVID-19. "Ya no tenemos ni un peso para invertir en este tema, creo que todos los gobernadores están igual o todos los gobiernos estamos igual", dijo en el encuentro privado.

leer más México registra 21 mil 569 contagios de COVID en un día, la cifra más alta de la tercera ola

Los mandatarios estatales pidieron la presencia del secretario de Hacienda, para hacerle llegar sus peticiones en las siguientes reuniones.

En su oportunidad el representante de Baja California pidió reflexionar si se puede seguir vacunando hacia los 12 años, ya que le preocupa el regreso a clases, mientras que a Quintana Roo le preocupa la movilidad que hay en las zonas turísticas.

Autoridades del Gobierno federal también recordaron que hay estados, como Guanajuato o Jalisco, donde la reapertura de las escuelas no generó un incremento de casos, aunque está consciente de las necesidades que tienen los destinos turísticos, por ello consideraron pertinente atender a la población flotante.

ANR