Enrique Alfaro presenta pasos a seguir después de consulta del pacto fiscal

Tras agradecer y reconocer la participación de cientos de miles de jaliscienses en la consulta del pacto fiscal, la primera consulta pública en Jalisco, el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que cada jalisciense acudió a las urnas a externar su opinión de manera libre e informada.

Enrique Alfaro anunció la ruta a seguir, compuesta por ocho pasos, para que Jalisco pueda luchar por una nueva relación fiscal con la federación, con un enfoque de distribución tributaria más justa y acorde a la realidad que vive la entidad.

“Me da mucho gusto haber sido testigo de primera fila de un ejercicio de participación ciudadana histórico en el que pudimos demostrar que los jaliscienses entendemos la importancia de hacer valer nuestra voz en los asuntos públicos, un ejercicio donde se sentaron las bases para la consolidación de una cultura de participación ciudadana efectiva, una consulta popular en la que cientos de miles de jaliscienses expresaron su opinión de manera libre y con un sentido de responsabilidad que me da muchísimo orgullo”, dijo Alfaro Ramírez.

El mandatario manifestó que lo que sigue es una ruta de ocho pasos para consolidar lo que será el nuevo modelo fiscal que se busca para Jalisco:

Paso 1: Se buscará una reunión con la Junta de Coordinación Política del Congreso de Jalisco para que esta soberanía y posteriormente los 125 municipios aprueben la reforma constitucional orientada a que cada 6 años pueda ser revisado el Pacto Fiscal con el Gobierno de México.

Paso 2: Iniciará la conformación del Sistema de Administración Tributaria.

Paso 3: Iniciará una campaña para que las empresas que producen en Jalisco puedan actualizar su domicilio fiscal en la entidad y de esta manera obtener en números el tamaño real de la economía local, sus aportes federales y retribución.

Paso 4: El gobernador solicitará una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para explicar los resultados de la consulta pública, los propósitos de la reforma que se hará a la constitución política del estado, y la instalación inmediata de una mesa de trabajo para la revisión del pacto fiscal entre la federación y el Estado de Jalisco.

En relación a este punto, Alfaro Ramírez reiteró que en ningún caso Jalisco busca salirse del Pacto Fiscal, pero sí tener un nuevo esquema de reparto de los impuestos generados en las entidades, con base en la dimensión real de las aportaciones de recursos que aporta cada entidad a la economía nacional conforme a su fortaleza económica, necesidades y retos actuales, y con una visión renovada y equilibrada de lo que se debe de retribuir de manera justa a cada estado.

“Nosotros no queremos ni separarnos de la federación, ni salirnos del pacto fiscal, queremos un acuerdo justo, y lo que queremos no es cambiar la Constitución del país, queremos renegociar un convenio, lo que hay es un convenio, y que es jurídicamente un acuerdo entre las partes, entre particulares o entre niveles de gobierno, y al existir un convenio, si una de las partes no está de acuerdo en los términos, le propondrá a la otra parte que lo revisen. No queremos que haya un acuerdo que replantee la relación con otros estados, queremos que haya un trato justo para Jalisco y es lo que le quiero explicar al Presidente”, detalló el gobernador.

Paso 5: Se elaborará un dictamen técnico sobre el convenio de coordinación fiscal para presentar al Congreso de Jalisco, donde se definan los nuevos términos propuestos por Jalisco a la federación para dicho convenio.

Paso 6: Definición de la postura formal de Jalisco en relación al convenio de coordinación fiscal vigente, así como la notificación al Gobierno de México que el 2022 será el último año de vigencia del convenio vigente.

Paso 7: Se establecerá comunicación con gobernadores de todo el país para aclarar que con el planteamiento fiscal que hace Jalisco a la Federación no se pretende afectar las finanzas de ningún estado y para hacer un llamado a los mandatarios para que, no solo Jalisco, sino todas las entidades puedan iniciar la reconstrucción de la relación fiscal con el Gobierno federal a efecto de fortalecer el federalismo, la descentralización y las finanzas públicas de los gobiernos estatales y municipios.

Paso 8: Se instalará un equipo jurídico y técnico por parte del gobierno de Jalisco para dar seguimiento a los puntos planteados.

