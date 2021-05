Félix Salgado Macedonio: "Me va a oír el INE desde el Senado"

“Tenemos que hacer que el INE se vaya por cochino. Pinch* INE que tenemos, pero ahora sí me van a oír desde el Senado”, adelantó Felix Salgado Macedonio.

Luego de acompañar a su hija Evelyn Salgado Pineda a registrarse ante el órgano electoral en Guerrero, el morenista Félix Salgado Macedonio dijo en un mitin que "se ha vuelto alérgica la rendición de cuentas", pues los del INE son muy exigentes en contabilizar una cantidad que no existe.

“A el Facebook que le cobren los 19 mil 800 pesos, pero lo que no saben es que en vez de pagarle a Facebook, él me paga a mí porque estamos monetizando mis videos y fotos, Facebook me paga a mi”, aseveró.

Salgado Macedonio pidió a la militancia ponerse a trabajar y asegurar que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero.