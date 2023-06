FILMAQ 2023: Niños y jóvenes acuden con curiosidad a la feria de Querétaro

La Feria Internacional del Libro y Medio Audiovisuales de Querétaro 2023 (FILMAQ) ha sido visitada por cientos de niños y jóvenes, quienes acuden a los talleres, funciones teatrales y proyecciones de películas basadas en novelas mexicana. “ He venido a todas las funciones de cine , disfruté mucho El hombre de la Media Luna, que es una adaptación de Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo que analizamos en la clase de literatura, ahora la entendí un poco más”, dice Ximena Luiros, estudiante de preparatoria.

Han transcurrido dos jornadas –miércoles 14 y jueves 15 de junio—en la FILMAQ y el balance es positivo: despliegue de 80 actividades entre talleres, cuentacuentos, mesas literarias juveniles, proyectos audiovisuales, presentaciones de catálogos editoriales en lenguas originarias, charlas en torno al universo del High Concep, sonidos e historias del México Profundo, arte urbano, escritura de guiones, confecciones de mandalas, el videojuego, estructura de la animación e introducción al comic, entre otros empalmes en que se vincula la literatura con las disciplina visuales.

Destacan las participaciones del escritor y guionista chileno José Ignacio Chascas Valenzuela y del novelista gráfico mexicano Bernardo Fernández Bef . “Estoy sorprendido con la creatividad de los niños mexicanos, además qué sentido tan grandioso para fabular”, indicó Chascas en el conversatorio que sostuvo con jóvenes en el programa literario Mi abuela, la loca y mi tío Pachunga. Por su parte, Bef enunció que hay mucho interés por la improvisación visual que hará con adolescentes en Tres deseos: un cuento de hadas punk.

Erika Abrego y Jimena Morelos ejecutaron el taller ¿Cómo escribir un guion para videojuegos? “Los proyectos presentados eran profesionales, con un desborde de imaginación sorprendente. Algunos de los participantes tienen un seguro lugar en el diseño de videojuegos en el futuro”, afirma Erika Abrego.

Presencia de dos escritores premiados con el Alfaguara de Novela: el peruano Santiago Roncagliolo y el mexicano Guillermo Arriaga. “México es mi casa, aquí viví buena parte de mi juventud. Querétaro me resulta una ciudad muy atractiva y ahora con esta Feria descubro la gran cantidad de buenos lectores que viven en esta zona. He firmado tantos libros que ya la rúbrica me sale automática de la mano”, revela Roncagliolo. “Yo jamás imaginé que tanta gente haya leído El Salvaje, sobre todo, jóvenes que me dicen que se sienten identificados con los personajes. Extrañas ha sido muy bien acogida en esta singular Feria, que me parece muy atractiva por su formato y propuesta”, señala Arriaga.

Restan tres días -viernes, sábado y domingo- : expectación por la presentación de Cecilia Toussaint el próximo sábado a las 19:00 horas. “Vamos a venir desde por la mañana a apartar lugar en el patio central. Será un concierto memorable , Cecilia es una estrella emblemática del rock mexicano”, subraya Alberto Syement, un ingeniero químico de 60 años, quien se declara rockero de corazón.

FBPT