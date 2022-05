Tenemos una gran oportunidad para relanzar la región Sur-Sureste: Evelyn Salgado

Durante su participación en el panel "Pacto Oaxaca: Desarrollo e Industrialización del Sureste", del Encuentro de Industriales 2022, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, señaló que existe una gran oportunidad para relanzar la región Sur-Sureste del país , como un espacio de prosperidad y desarrollo económico.

“Guerrero tiene que ir en la punta de lanza de todo esto que vamos a hacer, de este trabajo. No me queda duda de que el Pacto Oaxaca será un mecanismo histórico para nuestro estado, para esta región; seguir en esta ruta en común, con una agenda articuladora de esfuerzos regionales, con mecanismos regulatorios ágiles y transparentes” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero

Acompañada de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, la gobernadora destacó que este mecanismo de coordinación entre el sector público y privado sirve de marco para la implementación de proyectos estratégicos, que permitirán el desarrollo de los estados de Guerrero, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

“Guerrero es una tierra de oportunidades, Guerrero es una tierra rica en recursos, con gente talentosa, con gente trabajadora, con gente valiente, que está dispuesta a trabajar todos los días de manera incansable para lograr la transformación de nuestro estado. Hoy que conformamos la alianza entre nuestros gobiernos y el sector privado, cabe destacar que es una alianza transparente, con mucho diálogo, se fomenta el desarrollo de los sectores productivos e industriales de Guerrero” , expresó.

En el evento organizado por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Evelyn Salgado destacó el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha propiciado las condiciones para impulsar nuevas oportunidades.

“Hoy tenemos un Presidente de la República que es amigo, aliado, de las causas, del progreso, del desarrollo de las y de los guerrerenses” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero

También habló de la propuesta para el relanzamiento de los destinos turísticos, así como la integración de nuevos municipios, para poder ofrecer más posibilidades a los visitantes, diversificando las opciones con turismo ecológico, de bienestar, histórico, cultural y religioso.

Panel "Pacto Oaxaca: Desarrollo e Industrialización del Sureste". Foto: Especial

Por su parte, Tatiana Clouthier destacó los esfuerzos realizados para poder impulsar las directrices detonantes del desarrollo e inversión en distintas áreas, como turismo, vivienda o salud. En ese sentido, reconoció a la Concamin por ser una aliada fundamental en el Pacto Oaxaca y en la búsqueda de la consolidación de los proyectos.

“Hace muchos años se empezó y se visualizó, hoy se puede no solamente concluir, sino que se concluya con empresas, con negocios, con desarrollo , que quede para los locales y que puedan fortalecerse esas comunidades y no terminan repitiéndose modelos en donde el recurso nada más se va y no se derrama en los lugares”, dijo.

En el panel participaron representantes de los nueve estados del Pacto, quienes expusieron diversos proyectos y experiencias exitosas. Al finalizar la secretaria de Economía tomó protesta a los integrantes de la nueva mesa directiva de la Concamin.

Toman protesta a la nueva mesa directiva de Concamin. Foto: Especial

En el evento también estuvieron presentes el presidente de Concamin, José Abugaber Adonie; el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo; el secretario de Economía de Oaxaca, Juan Pablo Guzmán Cobián; la secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, Rosa Elena Lozano Vázquez.

Acudió el consultor de Constellation Brands, Bernardo Heberto Martínez Aguirre; el secretario de Desarrollo Económico de Veracruz, Enrique de Jesús Machón García; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Javier Solares Alemán; el secretario de Obras Públicas de Yucatán, Aref Karam Esposito; el presidente de Concaingro, Julián Urióstegui Carbajal; el senador Ernesto Pérez Astorga y el primer vicepresidente de la Concamin, Netzahualcóyotl Salvatierra.

Gobernadora Evelyn Salgado, al centro. Foto: Especial

CEHR