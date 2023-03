¡Evita multas!

Hoy No Circula Edomex: ¿Qué autos no transitan del 27 al 31 de marzo? Hoy No Circula se implementa en 18 municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para reducir la emisión de contaminantes; te decimos el calendario de esta semana