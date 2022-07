¡Toma precauciones!

Hoy No Circula: Estos son los autos que no pueden transitar del 1 al 6 de agosto en el Edomex En La Razón te decimos qué vehículos no circulan del lunes primero de agosto hasta el sábado seis en el Estado de México; programa inicia a partir de las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas