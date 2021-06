Indira Vizcaíno afirma que inicia una nueva etapa en la historia de Colima

Durante su gira de agradecimiento en el Mirador de la Cumbre, Indira Vizcaíno Silva, gobernadora electa de Colima, agradeció la confianza que las y los colimenses mostraron por Morena el día de la elección, pues se "inicia una nueva etapa en la historia del estado"

“Me da mucho gusto estar con ustedes, hicimos el compromiso de que íbamos a regresar a todos los municipios del estado a agradecerles, estuvimos aquí en la campaña en más de una ocasión pidiéndoles su confianza, diciéndoles que queríamos hacer las cosas distintas y que la única forma de lograr el cambio en Colima es que ustedes se convencieran y ahora que nos dieron la confianza, nosotras y nosotros estamos obligados a cumplir", dijo.

La gobernadora electa más joven de México resaltó la alternancia en la entidad, pues “Colima venció 92 años de gobierno del mismo partido y ahora tenemos ese sentimiento de que las cosas van a cambiar y van a mejorar".

Por lo anterior, afirmó que "tenemos que mandar obedeciendo, esto significa que tenemos que estar escuchando siempre a la gente, ya que gracias a ustedes que se atrevieron, que participaron y que defendieron las casillas, podemos decir que en Colima iniciamos una nueva etapa en la historia de nuestro estado"

"Tenemos que mandar obedeciendo", dijo Indira Vizcaíno, gobernadora electa de Colima. Foto: Especial.

Vizcaíno Silva , explicó la forma en que llevará su mandato, “gastaremos menos en políticos, reorganizaremos las finanzas del gobierno para que el dinero llegue a donde en realidad tiene que llegar, habrá transparencia y garantizaremos los servicios de salud y la educación para niñas, niños y jóvenes del estado".

"Vamos a cumplir con los compromisos que hicimos con ustedes, seremos honestos y transparentes para regresarles la confianza en los gobiernos", añadió.

La segunda gobernadora de Colima comentó se van a realizar mesas de trabajo, talleres y foros, para terminar de construir el plan de gobierno.

Finalmente, Vizcaíno Silva reiteró su agradecimiento a los presentes e invitó a que a partir de este momento, se trabaje en unidad y de la mano para afrontar este nuevo reto que se avecina.

“Fue una campaña intensa, pero sin duda quedó claro que la gente quería un cambio en Colima y ese cambio es el que representa Morena, quienes trabajaremos con los principios del partido: no mentir, no robar, no traicionar y un cuarto principio que será respetar las libertades, así es como vamos a construir el Colima que nuestras hijas e hijos merecen.