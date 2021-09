Inundaciones en Hidalgo: Su panadería nueva duró un mes, desbordamiento le quitó sus sueños

Las fuertes lluvias del lunes por la noche que causaron inundaciones en Hidalgo, arrebataron el patrimonio y los sueños de Juan Hernández Pérez, quien un mes antes compró una panadería en la calle Xicoténcatl del centro de Tula, hoy sólo queda el recuerdo.

El sueño de Juan era juntar dinero para poner su propio local, y aunque le costó varios años hacerlo, logró comprar su panadería en 120 mil pesos, ya que es el único que trabaja en su hogar, que se compone de 10 integrantes.

“Vivo con mi esposa, mis suegros, hijos y otros familiares. Soy el único que trabaja y no sé qué hacer porque era el único que trabajaba y mantenía el hogar”, relató a La Razón.

La noche del lunes, Juan y su familia se encontraban en su hogar, y aproximadamente a las 21:30 horas el agua comenzó a meterse a su casa , trataron de sacarla con cubetas pero no lo lograron. Una hora después abandonó su casa y hasta el momento no han regresado.

Vecinos de la colonia Centro denunciaron que a dos días de las inundaciones en Hidalgo, las autoridades no les han dado ningún apoyo, sólo los habitantes se acercan a darles alimento y algunas cosas, ya que pasan la tarde a las afueras de su hogar a esperar que alguien se acerque y les dé solución.

Con costales rellenos de tierra, cubetas y demás enseres como muralla, los habitantes mantienen cerradas sus puertas para que el agua no entre más, y siga generando daños.

A lo largo del río Tula, los vecinos se pasean de un lado a otro buscando recuperar algo en la corriente, mientras observan el paso de dos helicópteros de la Marina que sobrevuelan la zona de emergencia.

La tragedia no sólo afectó a las personas, sino a los animales que hasta el momento siguen atrapados en los techos de las casas, esperando ser rescatados.

Noé Lugo Arias está preocupado porque sus cinco lomitos continúan en la azotea de su casa, no hay quien los rescate y llevan dos días si comer.

“Antier en la noche comenzó a subir el nivel del río en segundos, nos percatamos y salimos de inmediato, tratamos de rescatar documentos o cosas pero fue cuestión de minutos. Lo que me preocupa son mis cinco perros, alcancé a resguardarlos, pero no han comido y pienso que si siguen así se van a morir”, narró a este diario.

En su casa de dos pisos sólo se percibe la azotea, porque el nivel de abajo está completamente tapado por el agua estancada.

La entrada de su hogar está a un costado del río Tula y su desbordamiento tapó por lo menos 20 casas por completo.

El panorama de la colonia Centro es devastador; autos tapados hasta el techo, agua con suciedad flotando, sillones, muebles, ropa, electrodomésticos, pantallas, tablas, zapatos y sacos, así como decenas de perros deambulando en espera de encontrar a sus dueños.

Estela Alcántar Cruz lamenta que la inundación le haya arrebatado su patrimonio y ahora, no sabe qué hará en los siguientes meses, ya que vive sola a sus 80 años.

Vivo sola y ahorita me encuentro en la azotea, que es el único lugar seco. No sé qué voy a hacer porque estoy sola y no han dado apoyos a las personas. Tengo miedo y quiero saber qué va a pasar porque no tengo otro sitio dónde vivir