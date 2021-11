Jaime Bonilla: ser gobernador de Baja California es el honor que más me ha llenado de orgullo

Jaime Bonilla agradeció a Baja California por darle la oportunidad de ser gobernador del estado y a través de un video se despidió de su cargo con mucho orgullo y satisfacción.

Mensaje Integro de Jaime Bonilla

Amigos y amigas, hace más de 20 años iniciamos de la mano de nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la república, el camino para consolidar la transformación social que nos devolviera el bienestar que los malos gobiernos del pasado nos arrebataron.

Haber sido gobernador de Baja California es el honor que más me ha llenado de orgullo, principalmente porque este fue el encargo que me entregó el pueblo, no solo con su voto, sino con su confianza y su voz.

Quiero agradecerles a todos los bajacalifornianos por darme el privilegio de servirles y trabajar en la construcción de un mejor presente y un gran futuro para nuestro México y en lo particular para nuestro estado.

Durante nuestra administración hicimos del bienestar de todos los bajacalifornianos nuestra bandera. Apenas llegamos, convertimos en derecho constitucional que las niñas y niños de nuestro estado recibieran todos los días desayunos calientes, porque al fin del día ningún niño puede estudiar con el estómago vacío.

Además, nuestro gobierno legisló para apoyar con pensiones a los adultos mayores y personas con discapacidad, mejorando directamente su calidad de vida.

Siempre pensamos que el apoyo a las familias más necesitadas era lo más importante durante esta pandemia y por lo tanto se entregaron más de 3.6 millones de despensas.

La nueva Baja California no podría haber sido posible sin la ayuda incondicional del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gracias a su apoyo logramos aplicar más de tres millones de vacunas contra COVID-19 a los bajacalifornianos convirtiéndonos en el estado con mayor porcentaje de inmunizados.

Además, el compromiso del gobierno federal de salvaguardar la tranquilidad de todos los bajacalifornianos se consolidó con la instalación de siete cuarteles de la Guardia Nacional en nuestro estado, así como la proclamación del decreto para regularizar los carros indocumentados, mal llamados “chocolates”.

Tenemos muy en cuenta que Baja California nunca ha sido tan privilegiada ni tan beneficiada por la presencia de un mandatario nacional.

Recuerdo que en todas sus visitas siempre nos decía “Jaime vengo contento, pero siempre me regreso feliz”. Muchas gracias, señor Presidente.

Siguiendo el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los bajacalifornianos, logramos pavimentar y rehabilitar vialidades y carreteras en todo el estado.

A su vez, creamos los proyectos de infraestructura más esenciales y vitales para nuestra ciudadanía como el Tren Interurbano, el Viaducto Elevado en Tijuana, la reconstrucción del puente El Gallo y el bulevar Zertuche en Ensenada, así como el Puente Machado en Rosarito, y el paso a desnivel en Lázaro Cárdenas, Mexicali.

Sin olvidar el arranque de la Planta Fotovoltaica que nos permitirá asegurar la soberanía energética para nuestro estado de Baja California.

Recuperar lo que la corrupción había robado al pueblo fue una de nuestras prioridades, por ellos realizamos el programa más grande de la historia para identificar a las empresas que no pagaban ni agua ni derechos de conexión.

Recuperamos para el estado más de 1,800 millones de pesos en adeudos por derechos de conexión y agua que no se pagaba, los cuales reinvertimos en infraestructura para las comunidades más necesitadas.

Desde la buena gobernanza logramos por primera vez garantizar el patrimonio de las familias a través de la regularización de las tierras y entregas de placas a los transportistas que por años habían sido abusados.

Nunca antes un gobierno había hecho tanto por los que menos tienen, y les había cobrado y ajustado a los privilegiados estos logros y metas cumplidas las alcanzamos buscando siempre el bienestar de los bajacalifornianos, a quienes llevo siempre muy, muy dentro de mi corazón.

A la administración actual le envío mis mejores deseos, y confío en que sigan siempre los lineamientos de la Cuarta Transformación en beneficio de todos los ciudadanos quiero decirles que mientras escuchen y atiendan las necesidades del pueblo, nunca van a estar del lado equivocado.

De mi parte, les aseguro que no dejaré de informar y de escuchar al pueblo de Baja California de manera constante y seguiré defendiendo los valores del cambio verdadero y de está, la cuarta transformación, que hoy es una realidad, así como el proyecto de nación de nuestro Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien siempre contará con mi apoyo.

¡Viva Baja California!

