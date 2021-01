Jaime Rodríguez, El Bronco, anuncia que su prueba a COVID-19 resultó negativa

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", gobernador de Nuevo León, informó este martes que su prueba para detectar COVID-19 salió negativa.

"Les comunico que, luego de haber asistido a eventos con el Presidente el pasado fin de semana, ayer me realicé una prueba COVID-19 y el resultado ha sido negativo. Agradezco sus mensajes de preocupación y me comprometo a seguir cuidando mi salud y la de quienes me rodean", escribió en sus cuentas de redes sociales.

El mandatario estatal estuvo el fin de semana pasado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien resultó positivo al virus.

