Le pide que sea su novio durante jornada de vacunación en Neza; VIDEO se vuelve viral

Desde jóvenes que acuden disfrazados hasta los bailes de "Pandemio" al ritmo de "Todo de ti", son algunas de las anécdotas que nos ha dejado la jornada de vacunación contra COVID-19 para la población de 18 a 29 años, los denominados Centennials. Pero las sorpresas no acaban porque recientemente trascendió en redes sociales una propuesta de noviazgo.

A través de un video que se volvió viral en TikTok, un joven con el usuario @Edyoficial compartió su experiencia durante la jornada de vacunación en Neza. Lo inusual es que ese mismo día decidió pedirle a Erick, un chico con el que salía, que fuera su novio.

Según explica @Edyoficial, ambos quedaron de verse en el centro de vacunación de Neza para recibir la dosis juntos, aunque Erick no tenía idea de que lo que ocurriría después: "lo que él no sabe es que hoy me le voy a declarar", aseguró.

leer más Hacen llorar a mujer de 61 años por presumir a su novio de 24

"¿Quieres andar conmigo?": Con cartel le pide ser su novio durante vacunación

Después de explicar lo que sucedería, @Edyoficial procede a enseñar cómo realiza un cartel con la propuesta "¿Quieres andar conmigo?" en una cartulina de color verde fosforescente.

Tras esto, muestra la llegada de Erick e inmediatamente agrega un clip de los dos bailando, como parte de las actividades que se realizan en los centros de vacunación contra COVID-19.

También grabó el momento en el que ambos reciben la vacuna contra el virus. Momentos después, @Edyoficial procede a entregarle una ramo de flores a Erick y luego extiende el cartel con el que le pide que sea su novio.

Acepta ser su novio durante jornada de vacunación en Neza

En cuanto @Edyoficial enseña el cartel con la pregunta "¿Quieres andar conmigo?", se escucha cómo las personas alrededor gritan frases como "qué bonito", además de las miradas expectantes de los demás jóvenes que acudieron a vacunarse.

Tras la sorpresa del cartel, ambos jóvenes se dan un fuerte y extendido abrazo, mientras que el personal de vacunación y las demás personas en el lugar aplauden este momento.

Todo esto ocurre mientras se escucha de fondo la canción "Can't Take My Eyes Off You" de Myra. La publicación alcanzó más de 23 mil likes y cerca de mil comentarios, entre los cuales destaca un amplio apoyo hacia los jóvenes.