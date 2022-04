Mariana Rodríguez solicita a la Fiscalía el minuto a minuto sobre caso de Debanhi

Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León y esposa del gobernador del estado, Samuel García, expresó a través de sus historias en Instagram que está en la espera de que la Fiscalía presente las pruebas sobre el caso de la joven Debanhi Escobar, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril.

Momentos antes de la reunión con los padres de la joven, la también empresaria aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León es la única que conoce los detalles sobre la desaparición de Debanhi y el hallazgo de su cuerpo después de 13 días de búsqueda.

Ante ello, solicitó el minuto a minuto de las indagaciones, brindar pruebas como fotos y videos, bajo el argumento de que “nos merecemos saber la verdad” , por lo que aguardará por los datos del organismo.

Soy la más interesada en que se aclare este caso de Debanhi, en que la familia tenga la verdad, pero los únicos que conocen la investigación, pues es la Fiscalía Mariana Rodríguez

#Video #MarianaRodriguez por caso #Debahni a través d sus historias de Instagram declara esta mañana q' se ha mantenido al pendiente desde hace 2 semanas y atendiendo de forma personal de lo que informe la fiscalía respecto al caso.Todos merecemos y queremos la verdad #Monterrey pic.twitter.com/8t66PezQuv — 𝔈𝔡𝔦𝔱𝔥 𝔖𝔬𝔩𝔢𝔡𝔞𝔡 (@edysolfa) April 22, 2022

En la serie de videos, declaró que desde hace dos semanas está al pendiente de la desaparición de Debanhi Escobar, además de reflexionar sobre cómo se están ejecutando las tareas de investigación.

"Sé que el acto ocasionó enojo, dudas, pero al igual que todas y todos ustedes estamos esperando que la Fiscalía nos informe de manera oficial qué fue exactamente lo que sucedió", mencionó la funcionaria.

De igual manera, Mariana Rodríguez comentó que no había opinado al respecto porque sería “irresponsable” hablar sobre datos que aún no son confirmados, para saber si fue o no un accidente, y así se esclarezca “como debe ser" este caso.

MAEP