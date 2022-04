Secretario de Seguridad de NL admite "falla humana masiva" para hallar a Debanhi

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, afirmó que hubo una "falla humana masiva" durante la búsqueda de Debanhi Escobar.

El funcionario fue cuestionado acerca de los resultados obtenidos, luego de que la joven fue localizada en un sitio que ya había sido explorado por las autoridades en, al menos, cuatro ocasiones.

En respuesta dijo que "ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada y no es la primera vez que pasa en las búsquedas en este mundo, discúlpeme".

Explicó que Debanhi no fue localizada durante las primeras exploraciones, debido a que se encontraba en el fondo del agua y esto no permitió visualizar el cuerpo ni que los binomios caninos encontraran algún olor particular.

Respecto a la presunta banda de secuestradores de mujeres, sobre la que surgieron rumores semanas atrás, el funcionario de seguridad sostuvo que este tipo de criminales no tiene presencia en el estado.

"No hay una banda que se encuentre raptando, secuestrando mujeres. Cada caso es diferente; desaparecen ocho diarios, cinco hombres y tres mujeres, cada caso es diferente, el de Debanhi fue diferente al de Fernanda", mencionó.

