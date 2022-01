MC elige a Alejandra García Morlan como precandidata a la gubernatura de Oaxaca

Alejandra García Morlan recibió la tarde de este viernes la constancia que la acredita como precandidata a la gubernatura de Oaxaca por Movimiento Ciudadano (MC).

Juan Ignacio Zavala, secretario general de acuerdos de MC aseguró que Alejandra Moral y la fuerza política son la única opción para la entidad, ya que hay una gran deuda con sus habitantes por un mejor desarrollo.

“Hoy es un día importante para Movimiento Ciudadano, y es un día importante que nos convoca porque es un estado que nos interesa y duele. Estamos juntos por un estado que todos queremos, que es nuestro orgullo, pero que también es nuestra de duda. Para saldar esa deuda nos hemos constituido como la única opción para el estado”, destacó.

El emecista dijo que en Oaxaca están quienes ofrecen más miseria, pobreza y atraso, por ello frente a esa situación, la alternativa política abre una posibilidad de un nuevo futuro para sus habitantes.

“Es una mujer que ha puesto su trayectoria de vida política al servicio de Oaxaca, a diferencia de las otras opciones, porque estamos convencidos que Alejandra va a ganar la gubernatura”, explicó.

En su oportunidad, García Morlan aseguró que los políticos en la entidad no han estado a la altura de las circunstancias y desde hace años han quedado a deber, ya que las promesas se les olvidaron.

“Me siento orgullosa de Oaxaca pero no de sus políticos, porque no han estado a la altura de las circunstancias y han quedado a deber. Sexenio tras sexenio llegan con promesas, pero en el camino se les olvidan las causas”, dijo.

La precandidata aseveró que la lucha social no ha servido, más que para servirse del pueblo ya que los oaxaqueños merecen un trato digno, por ello es momento de construir una verdadera alternativa. “Ya no hay tiempo que perder, estoy lista porque mi trayectoria y resultados me avalan; conozco que le falta y sus carencias, es hora de pasar del discurso a la acción”, añadió.

La exdiputada mencionó que decidió registrarse en MC porque hay libertad, además de que se puede formar un movimiento genuino de hombres y mujeres con una nueva visión de desarrollo.

