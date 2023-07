"El niño confiaba mí": Brenda, maestra del kínder en Cuautitlán Izcalli, dice que la quemada fue por la resbaladilla

Brenda, la maestra del kínder de Cuautitlán Izcalli, quien fue agredida por una mamá y un padre de un niño, indicó que no comprendió por qué razón los señores actuaron de una forma violenta .

En entrevista para medios, la docente indicó que se debe hacer algo en contra de su agresor, además de asegurar que el niño era testigo de violencia, debido a que cuando sus padres agredieron a Brenda el menor se burló.

En ese sentido preciso "a nosotros como docentes nos preocupa demasiado el bienestar físico, emocional, psicológico y moral del niño (..,) que sus papás piensen en él principalmente, pedimos que no salgan libres, porque si eso me lo hicieron a mí se lo pueden hacer a otra gente y creo que ya está comprobado".

Lo anterior debido a que el sujeto presuntamente tiene más denuncias por agredir a otras víctimas. Brenda especificó que ella no era la maestra del grupo del niño, ya que se encontraba en maternal: "los últimos días el niño se estuvo quedando conmigo porque su maestra ya no iba y porque prácticamente el ciclo escolar ya había terminado (...) yo llevaba muy poquitos días conviviendo con el niño, a pesar de eso me agarró cariño, que no me tenía miedo, porque un niño intimidado, cuando alguien le hace algo, no llega y te dice 'miss te quiero mucho', o no llega y te abraza, él tenía muestras de afecto hacía mí, él confiaba en mí".

