Policía estatal ha sido leal y firme en el combate a la delincuencia: Héctor Astudillo

"Todo lo que hemos estado haciendo en coordinación con la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional y la policía del estado, sin duda hoy da frutos y resultados en materia de seguridad", enfatizó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en el marco de la entrega de ascensos a personal de la Policía Estatal.

En esta ceremonia, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo e integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, Astudillo Flores apuntó que en estos años de gobierno, lo que encontró fue lealtad en la policía del estado.

Asimismo, les reconoció el trabajo realizado en estos más de cinco años y medio de administración.

Refirió que se logró sacar a Guerrero de los primeros lugares de homicidios dolosos para posicionarlo del primer lugar en el décimo lugar, disminuyeron los delitos de alto impacto como homicidios dolosos, secuestro, robo de vehículos, pasando al lugar número 26.

Señaló que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero es una de las mejores que operan en el país.

Se conformaron las unidades especiales: grupo táctico de reacción inmediata Centauro, grupo de operaciones especiales Jaguar y la unidad de fuerzas especiales reforzando las operaciones de la policía estatal.

Se constituyó la Unidad Especial de género, en Acapulco se construyó el C5 el cual cuenta con cerca de mil cámaras, se logró obtener calificación aprobatoria en el diagnóstico Nacional de supervisión penitenciaria en 2020 y se conformó la unidad estatal de policía cibernética.

Se emitió por primera vez en la historia de la Policía estatal dos convocatorias para promoción de ascensos 2021 una dirigida a escala básica concursando 160 plazas y la segunda dirigida a mandos medios concursando 20 plazas.

Se avanzó en la emisión del certificado único policial con 82.3 de la policía estatal y 13.6 de policía preventiva municipal.

Se dotó de equipo básico a la policía estatal con 125 vehículos en lo que va de la administración, 90 motopatrullas, 121 armas cortas 442 armas largas, 840 chalecos, mil 69 cascos, 100 fundas para chalecos y dos uniformes por año.

"Hemos tratado de contar con policías estatales más capacitados y con adiestramiento conforme al programa rector de profesionalización, hemos tratado de mantener con ustedes una relación más humana y más cercana, tratando de cumplir todos nuestros compromisos de carácter laboral con la policía del estado", señaló el mandatario estatal.

Reiteró su admiración y respeto a las y los elementos de la policía estatal, corporación que ha sido un acompañante leal y firme.

Sé perfectamente el trabajo que realizan los he encontrado los he visto he conocido todos los riesgos que ustedes corren cuando van a las misiones y condiciones especialmente en los lugares que tienen riesgos a lo largo de la geografía estatal, aseguró Astudillo Flores.