Presenta Gobernador Samuel García agenda del Festival Internacional Santa Lucía 2022

El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezó la presentación de la agenda cultural del Festival Internacional Santa Lucía 2022, que se llevará a cabo del 18 de septiembre al 6 de noviembre en 40 municipios de Nuevo León, y en el que participarán 32 países de 4 continentes.

Acompañado de Mariana Rodríguez, de AMAR a Nuevo León; y de Lorenia Canavati von Borstel, presidenta del Patronato del FISL, el Mandatario sostuvo que este Festival será el renacer de las y los neoloneses después de dos años de la pandemia del COVID-19 y de la crisis del agua.

"Quiero sinceramente felicitar al equipo, porque son de esas situaciones que dan felicidad, porque ya que uno vive el Festival se da cuenta que todo vale la pena, entonces este 15 aniversario estoy seguro que será un gran éxito", expresó.

"Esto es lo que realmente aterriza la idea de haber creado una Secretaría de la Cultura, fueron muchos motivos por la cual la creamos, pero sobretodo tres; uno es reconocer que hay mucho talento en Nuevo León que no hemos impulsado, segundo, que la cultura no se entiende si no es unidos con la sociedad civil, y tercero y para mí más importante, que se democratice la cultura, no podemos tener una cultura de élite ni de unos cuantos.

"Viene un proyecto de una nueva Constitución que incluye derechos de avanzada, de mundo, y me refiero a los culturales; el derecho al espacio público, a la recreación, un piso de presupuesto para el arte y sobretodo también el derecho a la recreación y a divertirnos", agregó.

Lorenia Canavati von Borstel, presidenta del Patronato, informó que llevarán “Las Artes a la Calle” y presentarán de manera creativa la diversidad cultural mediante actividades presenciales y online, para que la población tenga acceso a las disciplinas y géneros de su preferencia.

“El objetivo es difundir el arte y la cultura mediante una nueva forma de colaboración entre sociedad y Gobierno”, refirió.

“Gracias a la disposición del Gobierno del Estado, de alcaldes y Ayuntamientos tendremos de nueva cuenta la posibilidad de llevar la cultura y el arte por todo el Estado”, puntualizó.

La Secretaria de Cultura, Melissa Segura, declaró que el Festival Internacional Santa Lucía contribuye a lograr la encomienda de la presente Administración estatal, de convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.

En esta edición el Festival tendrá presencia en 40 municipios de Nuevo León con más de 335 eventos en 60 locaciones, en la que participan 50 compañías, más de 1400 artistas en escena de 32 países que mostrarán su talento; además se ofertarán 82 exposiciones y más de 68 diálogos.

La agenda cultural está compuesta por el 46% de talento local, 16% nacional y 38% internacional; que incluye por primera vez el encuentro nacional de arte, arquitectura y diseño, denominado “Cuadrante”; también habrá teatro interuniversitario, y una amplia oferta de exposiciones al aire libre, como la del Museo del Prado conformada por 56 reproducciones a tamaño real de su colección permanente.

La inauguración del Festival Internacional de Santa Lucía, se organiza en el marco del 426 aniversario de la Fundación de Monterrey, que arrancará con un impresionante tributo a la música mexicana, presentándose en estreno un duelo entre el mariachi Vargas y el mariachi Femenil el Nuevo Tecalitlán.

El Festival será posible a la sinergia con más de 175 instituciones, Gobierno, universidades, empresas, organismos de la Sociedad Civil, embajadas, así como 65 patrocinadores.

