¿Quiénes son los 7 desaparecidos por los que la FGJEM ofreció 300 mil pesos?

La tarde de ayer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que otorgará una recompensa de 300 mil pesos a quienes proporcionen información para localizar a siete personas que desaparecieron en la entidad, ¿de quiénes se trata?

Amayrani Dichi Alcocer

Tenía 24 años de edad al momento de su desaparición, la cual ocurrió el 7 de octubre del 2019 en la colonia Los Pajaritos, Ecatepec, Estado de México, tras visitar a una amiga junto a su hijo de 5 años.

Según han relatado los familiares, la joven madre no regresó a su hogar y fue su amiga quien acudió durante la madrugada a dejar al pequeño en la casa de sus abuelos paternos tras señalar que la desaparecida le dejó encargado al menor.

Desde entonces, el paradero de Amayrani se desconoce. Lo último que se sabe de su amiga es que salió de viaje tras lo ocurrido y la única explicación que dio fue que Dichi Alcocer se fue a visitar a otra persona.

Adrián Tovar Mendoza

La mañana del 18 de febrero del 2015, el joven de 24 años fue bajado del camión en el que transportaba materiales de construcción en el municipio de Jilotzingo.

Luego de iniciar con la búsqueda, la familia recibió una llamada en la que los plagiarios exigieron dos millones de pesos como rescate , de los cuales sólo pudieron entregar una parte casi un mes después.

Los secuestradores no cumplieron con el acuerdo de entregar al joven a sus familiares en una localidad del mismo municipio y sólo enviaron un mensaje en donde recomendaron a los afectados que continuaran con su vida normal porque Adrián llegaría a su casa, pero eso nunca sucedió.

Roberto Pérez Gavilán

Con 33 años desapareció alrededor de las 17:30 horas del 22 de mayo del 2020, luego de que salió a bordo de una camioneta Mitsubishi. De acuerdo con el boletín difundido por la Fiscalía del estado, esto ocurrió en la colonia Los Sauces III, Toluca de Lerdo.

Sergio Cruz Milán

A los 37 años, desapareció el 27 de agosto del 2019 en la colonia Margarito F. Ayala, en Ecatepec, Estado de México. La última vez que se le vio vestía pantalón de mezclilla negro, playera blanca con franjas tenues de color rosa. Hasta ahora no se encuentran detalles sobre cómo ocurrió la desaparición.

Los primos Thadeo Fernández y Armando Gabino

Lo último que supo Lorena Villegas de su hijo Leonardo Thadeo Fernández Villegas, de 19 años, fue que salió junto a su primo Armando Everardo Gabino Fernández, de 21 años, para acompañarlo a dejar a la esposa de este último hacia el centro del municipio de Zumpango, Estado de México, el 18 de agosto del 2020.

“Hoy cumples 20 años, en esta fecha Dios te trajo al mundo. Fuiste la gran bendición que me dio y ahora sin saber de ti. Ya siete meses desaparecido, ni rastro alguno, pero no he dejado de buscarte ni lo haré hasta saber qué te pasó, dónde estás o qué te hicieron” escribió su madre en una de sus últimas publicaciones.

Ángel Gabriel Sánchez Murillo

La séptima persona en la lista se trata de Ángel, un menor de 7 años que desapareció el 25 de febrero del 2020 dentro de su casa, ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, Atizapán de Zaragoza, donde esperaba a que su madre llegara.

De acuerdo con reportes de medios, su hermana mayor lo recogió de la escuela y lo llevó a casa, donde lo dejó bajo llave para así continuar con sus actividades; sin embargo, cuando la madre regresó encontró la puerta abierta y no volvió a saber más del pequeño.

La información que se suministre para la localización de estas personas deberá ser entregada a la institución a través de los siguientes mecanismos:

En la oficina de la Coordinación General de Investigación y Análisis, ubicada en Avenida Jaime Nunó, número 100, tercer piso, en la Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México.

​Al correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx, y al número telefónico 800 7028770 del Centro de Atención Telefónica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

