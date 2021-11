Por décadas, gobiernos dejaron búsqueda de desaparecidos en familiares: Segob

México enfrenta una crisis de desaparición humana con más de 90 mil casos, ligada a la ausencia de mecanismos de búsqueda, que durante décadas dejó en los familiares la responsabilidad de encontrar a las víctimas, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

"A la llegada a nuestro gobierno encontramos una crisis profunda ligada a la desaparición vinculada con los temas forenses y de identificación humana. Nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos de búsqueda, deficientes registros de personas desaparecidas, ausencia de coordinación institucional y una realidad que tenemos que asumir, donde el Estado abdicó de su responsabilidad en la búsqueda de personas dejando esta tarea a los familiares de las propias víctimas en la búsqueda de sus seres queridos", destacó.

MÁS INFORMACIÓN Termina marcha de Ayotzinapa; padres de desaparecidos no ven avance en indagatoria

Durante la conferencia de bienvenida a funcionarios del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Encinas afirmó que “es la herencia más dolorosa” que está enfrentando el actual Gobierno de México, derivado de la guerra sucia y de la guerra contra el narcotráfico.

“Esto, como lo ha señalado el Presidente de la República, es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano para superar esta lamentable situación”, dijo.

En ese sentido, el subsecretario Alejandro Encinas detalló que después de haberse declarado la guerra contra el narcotráfico en 2006, surgió la desaparición entre particulares; esto, debido a los vínculos con el crimen organizado que existían en las instituciones de seguridad.

Explicó que antes de que se aprobara la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas y del Sistema Nacional de Búsqueda, el 17 de noviembre de 2017, no existían protocolos de búsqueda ni registró de desaparecidos.

“Lo cierto es que no había una implementación; no había registro de personas desaparecidas; no había protocolos para la búsqueda y sólo ocho comisiones estatales operaban en condiciones muy precarias para su operación y funcionamiento”, resaltó el funcionario.

Por ello, aseguró que desde que inició la administración del Presidente López Obrador se determinó atender la crisis de desaparición humana, por tal motivo se volvió a instalar el Sistema Nacional de Búsqueda, con el que desde entonces se han realizado dos mil 300 jornadas para encontrar personas desaparecidas.

Agregó que se estableció el protocolo homologado de búsqueda y un protocolo adicional para niños y adolescentes.

Además, Encinas mencionó que se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas y se han canalizado más de mil 200 millones de pesos para fortalecer las capacidades de las comisiones estatales de búsqueda.

Por otra parte, recordó que el pasado 9 de noviembre se instaló la Mesa Nacional para la Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas y aseguró que hay un avance importante en registros de fosas clandestinas que ha permitido recuperar cuerpos.

Por otro lado, la presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Carmen Rosa Villa Quintana, aseguró que la visita a México tiene un carácter histórico,porque es la primera que esa instancia realiza una visita a nivel internacional a once años de su creación.

“Acogemos con mucha satisfacción la disposición del Estado mexicano para recibir esta visita solicitada desde 2013. Es una muestra de voluntad del Estado mexicano para abrirse al escrutinio internacional", expresó.

Durante su visita, la cual termina el próximo 26 de noviembre, el Comité tendrá reuniones en 12 estados con los familiares de las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos e instituciones de defensa de los derechos humanos.

FGR