Ramírez Bedolla celebra el aniversario de su gubernatura en Michoacán junto a Mario Delgado y Adán Augusto López

A un año de su victoria en comicios de 2021, el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que con su administración "se acabó la era de los gobiernos que han traicionado al pueblo".

Durante un acto organizado por Morena para celebrar el aniversario de su gubernatura, Ramírez Bedolla aseguró que "hoy somos un gobierno diferente”, pues se trabaja en defensa de los más necesitados.

Alfredo Ramírez Bedolla celebra un año de su gubernatura en Michoacán. Foto: Especial

"Hoy somos un gobierno diferente, municipalista, que entregará este año mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, para la ejecución de obra", resaltó.

Acompañado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el gobernador recordó que se refuerzan programas para el desarrollo social, económico y de seguridad que benefician a las y los michoacanos.

En ese sentido, reiteró su compromiso con las y los maestros del estado que coinciden en mantenerse en las aulas, por lo que su gobierno trabaja en pagar sus sueldos y bonos en tiempo y forma.

Por su parte, Adán Augusto López comentó que Ramírez Bedolla sigue las convicciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Mientras tanto, el dirigente del guinda, Mario Delgado, celebró el gobierno de Ramírez Bedolla e hizo un llamado para mantener la unidad y fortalecer la transformación del país.

Ramírez Bedolla celebra un año de su gobierno en Michoacán. Foto: Especial

