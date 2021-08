Con referencia al Spiderverse, "El Bronco" señala a los más jóvenes por aumento de contagios

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, arremetió de nueva cuenta en contra de los jóvenes, de los que dijo siguen sin hacer caso de las medidas sanitarias y saturan los hospitales de la entidad.

A través de sus redes sociales, publicó una imagen que hace referencia al Spiderverse para referirse a que "está confirmado en todo el multiverso" que la única forma de bajar el número de contagios por COVID-19 es al seguir las medidas sanitarias.

También indicó que desde el inicio las autoridades vienen diciendo que los aumentos vienen en alza, pero nadie les creía, lo que en estos momentos es una realidad para Nuevo León.

“Son los más jóvenes quienes no han querido hacer caso a nuestras indicaciones y son esos mismos jóvenes quienes ahora están saturando nuestro sistema de salud. Está confirmado. Lo venimos diciendo desde un inicio, pero había escépticos que no querían creer. Hoy, la realidad los ha tomado por sorpresa y no les queda de otra que aceptar la verdad: los contagios van en aumento”, destacó.

Está confirmado. Lo venimos diciendo desde un inicio, pero había escépticos que no querían creer. Hoy, la realidad los ha tomado por sorpresa y no les queda de otra que aceptar la verdad: los contagios van en aumento.



Jaime Rodríguez mencionó que si la ciudadanía desea la reapertura de algunas actividades de manera más intensa como en los cines, debe acatar y respetar las medidas para bajar los contagios.

Solamente quiero recordarles que si el próximo 16 de diciembre quieren ir al cine a disfrutar una película, los contagios de Covid-19 deben bajar. De no lograrse, ver la película que tanto esperan puede aplazarse hasta el próximo año Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León

Buenos días. Nos estamos enfrentando a una tercera ola de COVID-19 mucho más complicada e intensa. Lamentablemente, gente muy joven está perdiendo la vida. Por esto, estoy buscando la manera de llegar a ustedes. Es un tema serio y estoy consciente que con la salud no se juega. pic.twitter.com/oMZXnyPm8q — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) August 23, 2021

