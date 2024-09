El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que hay una crisis en materia de desaparición forzada en el estado; sin embargo, afirmó que la seguridad ha mejorado en la entidad.

Lo anterior, dijo, a pesar de los eventos registrados el pasado jueves 29 de agosto en Culiacán, donde se registraron enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad.

En conferencia de prensa de este lunes, el mandatario expuso que no se ha logrado mejorar la situación de la desaparición forzada .

“Hay que reconocer que hay otros en los cuales no tenemos mejores condiciones y debo decir no otros, quizá uno el tema de desaparecidos, no otros, en la mayoría, nosotros estamos en el 27, entre más lejos estás del uno es menos la incidencia delictiva en materia de delitos de alto impacto”, indicó el gobernador Rocha Moya.

Integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras protestando el 10 de mayo por la desaparición de sus hijos, en Culiacán. Foto: desaparecidosensinaloa.com

Sinaloa, sin políticas para enfrentar la desaparición forzada

Señaló que no hay una política efectiva que impida la desaparición forzada en el estado y no hay un mecanismo para prevenir este delito en el país.

“¿Qué es lo ideal?, lo ideal es impedir la desaparición, no obstante hacemos esfuerzos que no tengamos los resultados deseados, habría que reconocerlo (...) Estamos pasando de la búsqueda artesanal, que se le ha venido dejando sólo a los grupos de buscadoras, vamos pasando en agosto a la búsqueda forense, que es exactamente sinónimo de la búsqueda científica” Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Dijo que ya se cuenta con un grupo de especialistas que están analizando los restos humanos encontrados para poder determinar a quién pertenecen.

¿Cuántos desaparecidos suman este 2024 en Sinaloa?

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en lo que va del año en Sinaloa han desaparecido 292 personas, principalmente de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Navolato y Guasave.

“En materia de seguridad en verdad hemos mejorado, lo han dicho algunos, con mucha responsabilidad y les agradezco que lo digan. Respondiendo a esa sobrevaloración negativa que muchos articulistas nacionales que hacen sobre la seguridad de Sinaloa y no solo eso, sino la magnificación inmediatamente de lo que pasa en Sinaloa, es un problema de estigma, lamentablemente, que es muy difícil erradicar”, declaró el gobernador.

El gobernador Rubén Rocha Moya durante su conferencia de este lunes 2 de septiembre. Foto: Captura de Pantalla

En la conferencia mostró la disminución de homicidios y feminicidios en el estado en el mes de agosto en comparación con las cifras del año pasado.

Explicó que estas cifras son importantes porque es lo que ha ocurrido después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el pasado jueves 25 de julio.

“Acuérdense que es mi gobierno el que ha impuesto el nivel más bajo en materia de homicidios dolosos y de feminicidios. Somos en este gobierno, en todo el registro histórico que tiene Sinaloa, los que tenemos menos incidencia delictiva” aseguró Rocha Moya.

