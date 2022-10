Durante un diálogo con maestras y maestros de la sección 35 y 38 del SNTE en Torreón, esta mañana se sumó el senador del estado de Durango, José Ramón Enríquez, al proyecto de defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila de Ricardo Mejia Berdeja.

A su vez, Mejía Berdeja agradeció el apoyo y sostuvo que “es importante la unidad del obradorismo para lograr el cambio. Pero la unidad es con el proyecto de transformación nacional del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no con los Moreira. La unidad es para que llegue la esperanza, no para que continúen los saqueos. La unidad es para tener un proyecto firme que defienda al pueblo no para tener una candidatura a modo a los intereses del PRI”.

Por su parte, el senador morenista, el José Ramón Enríquez sostuvo que “Ricardo Mejía será el próximo gobernador de Coahulia en 2023”. Así mismo continuó “Es tiempo de definiciones y es importante situarse en el lado correcto de la historia. Se requieren líderes como Ricardo Mejía para que la esperanza y la cuarta transformación llegue a Coahuila”.

Senador José Ramón Enríquez se suma al proyecto de Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila Foto: Especial

Cada día más y más cuadros y líderes políticos del Movimento de Regeneracion Nacional se suman a Ricardo Mejía Berdeja en su aspiración a convertirse en el próximo coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Coahulia.

Ricardo Mejia y el senador Enríquez estuvieron acompañados por los diputados federales, Shamir Fernández, Omar Castañeda, y los diputados locales Rodolfo Walls y Tere Meraz.

LRL