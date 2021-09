“Estoy para servir a México”, responde Quirino Ordaz a invitación de AMLO

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, afirmó que aceptará el encargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como embajador en España, porque “estoy para servir a México”.

Luego de las declaraciones que hizo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de que Ordaz Coppel podría ser expulsado del partido si acepta la invitación al Gobierno de la Cuarta Transformación, el mandatario estatal señaló que el llamado no es cosa de partidos.

Eso es una parte interna del partido (la posible expulsión) esto es distinto, es una propuesta para representar a la nación, al país. Yo no estoy en eso de partidos, yo estoy para ayudar a servir a México

Finalmente, Ordaz Coppel mencionó que está agradecido con el PRI por darle la oportunidad de gobernar Sinaloa.

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, aceptó la invitación que AMLO le hizo el fin de semana para sumarse a su gabinete, luego de concluir con su administración.

El lunes pasado, Echeverría dio a conocer su postura en una gira de trabajo por el municipio de Ixtlán del Río.

¿En qué área en particular? Todavía no lo sabemos, él (AMLO) tomará la decisión, me dijo sal de tu gobierno, yo te buscaré y platicaremos para ver el tema