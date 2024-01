Tenencia 2024: ¿Quiénes están exentos de pagar este trámite vehicular en Edomex?

La tenencia es un impuesto que los automovilistas deben pagar obligatoriamente cada año por tener un vehículo en el Estado de México, sin embargo, algunos conductores están exentos de pagar este trámite vehicular y en La Razón te diremos quiénes no tienen que hacer el pago de la tenencia en Edomex de este 2024.

Como parte de los descuentos en trámites que el gobierno del Estado de México otorga a los mexiquenses, la gobernadora Delfina Gómez anunció que algunos automovilistas y motociclistas gozarán de un subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia correspondiente a 2024.

¿Quiénes están exentos de pagar la tenencia en Edomex este 2024?

Explicó que esta condonación del pago de la tenencia en el Estado de México solo será para aquellos conductores que están al corriente en todas sus obligaciones fiscales estatales.

Comunicado l El Gobierno de @delfinagomeza te invita a aprovechar el subsidio del 100% a la #TenenciaEdoméx y las nuevas fechas para renovar tus placas. https://t.co/p8sL6Vn6kC #ElPoderDeServir pic.twitter.com/1fkJyjDv0I — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) January 2, 2024

Asimismo, dijo que este subsidio del 100% a la tenencia solo será aplicable a los mexiquenses que tengan vehículos de un valor de hasta 400 mil pesos y de 115 mil en motocicletas, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la factura inicial.

Para aplicar a la condonación del pago de la tenencia, también se deberá pagar el refrendo de este 2024 durante los tres primeros meses del año, tener placas vigentes o hacer el reemplacamiento del vehículo si ya tienen cinco años sin cambios.

¿Quiénes sí deben pagar la tenencia del Edomex en 2024?

No obstante, este subsidio a la tenencia no será aplicable para los vehículos que son propiedad de la federación, del Estado, los municipios y organismos auxiliares y autónomos, empresas de participación estatal, así como fideicomisos públicos. El impuesto se debe pagar sin importar el valor del auto o motocicleta.

Según establece la Secretaría de Finanzas del Edomex, tampoco aplica para:

Automovilistas que paguen los derechos por servicios de control vehicular después del 31 de marzo del 2024.

​Vehículos que provengan de otra entidad.

​Automovilistas con adeudos en sus obligaciones fiscales estatales.

​Vehículos que no tengan placas vigentes.​

Aprovecha el subsidio del 100% a la #TenenciaEdoméx y paga sólo el refrendo 📅 de enero a marzo. Hazlo en línea y evita contratiempos. Descarga tu formato en: https://t.co/wEWyvlqQXy #ElPoderDeServir pic.twitter.com/FCeg6GBfTO — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) January 2, 2024

¿Cómo obtengo mi formato de pago de Tenencia y Refrendo 2024?



Para obtener el formato de pago de Tenencia y Refrendo 2024 se debe ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente y dar clic en la opción "Control Vehicular". Después en el botón "Tenencia" y luego en el rubro "Individual", donde se tiene que capturar la matrícula del vehículo.

También se puede obtener directamente en la liga tenencia.edomex.gob.mx, con la matrícula del vehículo. O acudiendo a los siguientes Módulos Integrales de Recaudación:

Plaza Coacalco Power Center

Avenida José López Portillo s/n, Calpulli del Valle, Código Postal 55717, Coacalco de Berriozabal, Estado de México.

Plaza Tecámac Power Center

Carretera Federal Pachuca - México, Hueyotenco, Código Postal 55740, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México.

Centro Comercial Paseo Ventura

Fraccionamiento Las Américas, Sosa Texcoco, Código Postal 55070, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Premium Outlets Punta Norte

Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, Código Postal 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Plaza Satélite

Centro Comercial 2251, Ciudad Satélite, Código Postal 53100, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La Cúspide Sky Mall

Avenida Lomas Verdes 1200, Boulevares, Código Postal 53126, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Centro de Servicios Fiscales Texcoco

Benjamín Robles s/n, San Mateo, Código Postal 56110, Texcoco, Estado de México.

Plaza Neza

Avenida General Lázaro Cárdenas, Rey Neza, Código Postal 57809, Nezahualcóyotl, Estado de México.

City Shops Valle Dorado

Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho 3130, Valle Dorado, Código Postal 54020, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Centro Comercial Sentura

Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 1434, San Andrés Atenco, Código Postal 54040, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Centro Comercial Interlomas

Boulevard Interlomas, Sub ancla 16, Centro Comercial Interlomas, No. Ext. 5 No. Int. Roofgarden, Centro Urbano San Fernando la Herradura, Código Postal 52786, Huixquilucan, Estado de México.

Centro de Servicios Fiscales Zumpango

Francisco Javier Mina No. Ext. 25 No. Int. Sin número, Col. Barrio de San Juan, Código Postal 55600, Zumpango, Estado de México.

Outlet Lerma

Carretera México–Toluca km 50 s/n, colonia La Merced o el Calvario Código Postal 52000, Lerma de Villada, Estado de México.

Centro Tepozán

Los Reyes Acaquilpan s/n, Tepozanes, Código Postal 56420, Nezahualcóyotl, Estado de México.

Town Square Metepec

Desarrollo Comercial Town Square Metepec, Av. Ignacio Comonfort No. 1100, Norte Lte-1, Col. La Providencia. Código Postal 52177, Metepec, Estado de México.

Plaza Chimalhuacán

Avenida Nezahualcóyotl, Plaza Chimalhuacán s/n, Santa María Nativitas, Código Postal 56335 Chimalhuacán, Estado de México.

Patio Toluca

Vértice, Código Postal 50090, Toluca, Estado de México.

Plaza Tlalne Fashion Mall

Avenida Sor Juana Inés de La Cruz No. 280, San Lorenzo, Código Postal 54033, Tlalnepantla de Baz, Estado de México

La Cantera

Avenida Adolfo Ruiz Cortines 245, México Nuevo, Cd López Mateos, Código Postal 52977, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Soriana Ciudad Azteca

Avenida Central No. 65, 1ro de Agosto, Código Postal 55100, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

