Vecinos de San Rafael reconocen beneficios de las obras para mitigar inundaciones en la zona.

Como parte de las obras estratégicas que se realizan en la ciudad, vecinos, locatarios y usuarios de San Rafael y zonas aledañas aceptan que se han mitigado las inundaciones que cada temporal de lluvias afectaba vialidades, casas y enseres domésticos.

Miguel Ángel Jiménez, locatario y vecino colonia Jardines de la Paz, destacó el privilegiar el beneficio sobre las protestas.

“Quien viva por aquí en la zona debe de saber que tienen escalones para entrar a su casa, perdían muebles y todo, literal. Los vecinos se quejaban y no dejaban que avanzara la obra. Que la gente de verdad, antes de manifestar o protestar se informaran realmente para qué son las cosas y el beneficio que nos pueden dejar”, manifestó el comerciante.

La construcción del colector pluvial estuvo a cargo de Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del gobierno del estado y en la que participó el gobierno de Guadalajara, obra que superó los recursos legales interpuestos con el fin de detener la obra, ya que la mayoría de los quejosos no habitaba en las inmediaciones del Parque San Rafael, basando sus argumentos en cuestiones políticas, intereses de grupo o personales.

Tras seis años de haber iniciado esta obra y que dejó en el abandono las canchas de beisbol de los 3 campos en San Rafael, Cristina Ortiz Magaña, usaría del parque recordó cómo eran afectados previo a las obras.

“Si llegó a arrastrar carros. Hace 6 años que comenzó la obra y la dejaron inconclusa. Entones para mí, ahora que la hayan terminado, pues estoy feliz. Yo no he visto las mismas inundaciones que en los que, por decir, en los años pasados”, dijo.

Las obras se ejecutaron de forma subterránea y en la superficie se reinstaló la infraestructura pública, que son las canchas de beisbol para que los vecinos puedan recuperar y tener actividades recreativas; todo esto en coordinación con el gobierno de Guadalajara.

Son los propios vecinos los que testifican la intromisión de personas que no son parte del vecindario, lo explicó Silvia Herrera, vecina Colonia Mártires.

“Vienen a hacer grilla, la verdad. Yo nunca ubiqué algún vecino que fuera de conmigo, que yo lo conociera, jamás. Ahorita cuando yo venía platiqué con dos o tres personas y me dijeron: aquí nosotros ya no hemos visto que se inunde, pues ya no se les va a inundar. Por eso es que yo estoy súper agradecida”.

Las personas que constantemente acuden a esta zona de la ciudad para realizar sus actividades recreativas, también destacan los trabajos en loa que sin duda mejora las condiciones de la colonia, explica Ana de Alba Alatorre, usuaria del parque San Rafael.

“Les preguntaba, bueno ¿Por qué no quieres? Pues es que para qué, y bueno, ¿eres vecina? No, pero me dicen que venga y que diga. Yo decía, al contrario, es bueno para tu colonia. Ahorita ya no he visto inundación, puedo llegar perfectamente bien en mi camioneta. Gracias por estas obras, que sigan revisando situaciones que hay, problemáticas y bueno, que las sigan mejorando como hasta ahorita lo están haciendo”, detalló.

