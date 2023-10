VIDEOS del Hotel Princess de Acapulco en ruinas por huracán 'Otis'

Habitaciones completas del Hotel Princess de Acapulco fueron arrasadas por los feroces vientos del huracán "Otis", ahora tormenta tropical, que azotó las costas de Guerrero, donde se registraron cientos de daños y la energía eléctrica se perdió durante horas.

Luego de que se restablecieron los servicios de luz y telefonía en algunas zonas Acapulco, los videos de la devastación que dejó el huracán en el puerto comenzaron a surgir. Fue tal la furia de "Otis", que hoteles de la zona Diamante quedaron en ruinas o con severos daños.

Tal es la caso del Hotel Princess, que en videos se aprecia como los pisos más altos quedaron dañados y habitaciones completas están destruidas. Desde los balcones se puede observar pedazos de techos colgando en el aire, con el riesgo de caer en cualquier segundo.

Hotel Princess luego del paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero



Así luce Costera de las Palmas tras huracán Oti

Camas, lamparas, pantallas, muebles, paredes y gran parte el mobiliario del Hotel Princess quedaron hechos añicos en el piso tras caer desde lo alto del hotel ubicado en la Avenida Costera de las Palmas, que terminó irreconocible, pues según se aprecia en las imágenes hay postes y palmas caídas, partes de edificios tiradas y los hoteles se ven sin ventanas y ese glamour que tenían ha desaparecido. Incluso algunos de los edificios lujosos se ven ladeados como si fueran a colapsar.

Los trabajadores del Hotel Princess han comenzado a recoger los escombros del lugar. Incluso horas antes de darse a conocer las fotos y videos de cómo quedó de destruido el Hotel Princess, una turista hospedada en el lugar, narró el terror que se vivió cuando "Otis" impactó en las costas de Guerrero.

"En algún momento, cerca de las 11 de la noche se fue la luz y los vientos sí estuvieron a todo lo que dan, como a unos 260 (kilómetros por hora) o más y me escondí en el closet y literal me puse a rezar, a meditar, a intentar calmarme" contó Luisa Peña.

Aseguró que era tal la fuerza del viento que las ventanas se rompieron y el techo se cayó por lo que se puso a rezar deseando no morir; "yo sé que no soy la única, hay mucha gente más ahí afuera, que soy afortunada, que estoy viva, que estoy bien y no me pasó nada. Aquí reportan que todavía no saben cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puedo decir que está destruido", explicó.

