Vinculan a proceso a 19 estudiantes de la normal de Mactumatzá

Vincularon a proceso a 19 estudiantes de la normal rural de Mactumatzá, de Chipas, por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del Estado.

Los estudiantes de la escuela normal ubicada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fueron arrestados el pasado 18 de mayo cuando protestaban porque no les permitieron realizar sus exámenes de ingreso de manera presencial. Muchos de los jóvenes argumentaron que en sus comunidades no tienen conexión a internet y no pudieron acceder a la evaluación en línea.

Molestos por la decisión de las autoridades educativas, los jóvenes bloquearon la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas, fue cuando elementos policiacos activaron un operativo para retirarlos y detuvieron a 95 de los estudiantes, 74 eran mujeres y 21 hombres, pero dos de estos últimos eran menores de edad por lo que fueron dejados en libertad.

Las mujeres fueron liberadas el lunes, aunque deberán asistir a firmar el libro de procesados porque continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades en los delitos cometidos.

Los 19 hombres permanecerán en prisión preventiva, en el Centro de Reinserción Social “El Amate”, mientras que el juez le dio 45 días a la Fiscalía del Estado para que integre la averiguación complementaria y poder definir la situación jurídica de los jóvenes.

