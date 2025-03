Método OLÉ, ¿cómo mantener el orden en casa en 5 pasos?

El desorden en casa no solamente afecta la apariencia del espacio, sino también nuestra tranquilidad y productividad. Vivir en un ambiente organizado puede reducir el estrés, mejorar el bienestar y facilitar las tareas diarias. Sin embargo, mantener éste no siempre es fácil, especialmente cuando el tiempo es limitado o no sabemos por dónde empezar, lo cual nos puede desmotivar.

Existen diferentes procedimientos que ayudan a hacer más fácil el arreglo de los espacios de la casa, uno de los más conocidos es el de Marie Kondo, pero también hay otros como el Método OLÉ, el cual ofrece cinco sencillos pasos para mantener ordenados todos los rincones del hogar para brindarte un bienestar.

Evita el ruido visual y busca la armonía en tu casa. Opta por menos objetos. Fotos|Freepik y Especial

El método OLÉ es una técnica desarrollada por Patricia Fernández, también conocida como Patri White House, una influencer española especializada en orden y limpieza quien tiene más de 1.8 millones de seguidores en Instagram. Este método se presenta en su libro Organiza tu casa sin dramas, en el cual comparte estrategias para mantener el hogar ordenado de manera efectiva y sostenible.

El nombre OLÉ es un acrónimo que resume los cinco pilares fundamentales de la técnica de la creadora de contenido, la cual consiste en organizar, ordenar, cero ruido, limpiar y trabajar en equipo.

Selecciona los artículos que ya no usas para que los descartes totalmente. Fotos|Freepik y Especial

El primer paso de este método es organizar; es decir, analizar el espacio que se quiere limpiar y determinar qué necesitas que vaya en dicho lugar y qué sobra. Evalúa y decide qué objetos son realmente necesarios, cuáles podrían tener un nuevo uso y cuáles definitivamente deben descartarse. Con esto se busca reducir la acumulación y quedarse solamente con lo esencial.

Luego, como segundo paso, debes asignar un lugar fijo a los objetos que decidiste que son funcionales para el espacio que se va a arreglar. Esto te permitirá encontrar los objetos de manera fácil y además te ayudará a mantener la armonía del lugar y evitar que realices compras innecesarias.

Recuerda que el trabajo en equipo es esencial para repartir tareas. Fotos|Freepik y Especial

Además separa los artículos en grupos según su función o frecuencia de utilización. Las cosas de uso frecuente deben estar al alcance, mientras que lo que utilizas ocasionalmente puede ir en estantes altos o zonas menos accesibles.

El tercer paso del método OLÉ es contar con cero ruido visual, el cual consiste en que cuando empieces a colocar los objetos en el espacio, se minimice la cantidad de elementos a la vista utilizando organizadores como cajas, cestos y separadores. En cajones, puedes usar organizadores de compartimentos para evitar que todo se mezcle, pues el objetivo es crear un ambiente más limpio y menos abrumador visualmente.

Patricia Hernández afirma que las camas tendidas y no dejar platos sucios en el fregadero, son dos pasos sencillos para mantener el orden en el hogar. Fotos|Freepik y Especial

Después viene el cuarto paso. Si seguiste los tres anteriores, el siguiente es la limpieza, la cual se se vuelve más sencilla y rápida cuando los espacios están organizados y así se evita el desgaste de asear constantemente sin lograr resultados duraderos.

El método concluye con el quinto paso que es el de trabajo en equipo, el cual implica distribuir las tareas domésticas entre todos los miembros del hogar, para que tengan actividades asignadas. Cada uno tendrá la responsabilidad del mantenimiento del orden y limpieza para que no recaiga en una sola persona, lo cual les beneficiará.

Para evitar que el orden se pierda con el tiempo, cada vez que adquieras algo nuevo, intenta deshacerte de un objeto similar que ya no uses.