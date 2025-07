Drinky Fest, una bacanal teatral en bares y cafeterías

Ir a un café, un restaurante o un bar y disfrutar de una experiencia teatral aderezada con una exquisita gastronomía y coctelería es posible en el Drinky Fest, festival que lleva este arte a sitios poco convencionales para ofrecer una vivencia entre mesas, copas, conversaciones y, muchas risas o reflexiones.

Llega este año a su tercera edición con 32 espectáculos escénicos y siete sedes en la Ciudad de México: Bejuco Café Bar, Nola Jazz, El 33, Ágora Café, Cocoliche Resto-Bar, Centenario 107 y El Hijo del Cuervo, que del 14 de julio hasta el 3 de agosto, agregarán a su oferta gastronómica, monólogos, shows cómico-musicales, cabaret y hasta reinterpretaciones de Shakespeare. Todo bajo el lema “El vino es nuestro, no de ellos”, que busca reivindicar el carácter festivo y popular del teatro.

Cabaret-Clown, que se presenta el 29 de julio. Fotos›Especial

“Esta frase nos invita a reflexionar que el arte es de quien lo realiza, de quien lo disfruta. Somos creadores independientes que estamos buscando constantemente nuevos espacios. Nosotros nos apropiamos del teatro y del arte creando redes de colaboración con las sedes”, destacó en entrevista con La Razón Edgar Uscanga, fundador y director del festival.

El espectáculo que arrancará el Drinky Fest será La serenata, a cargo de la compañía Les Mareachis, el próximo 15 de julio a las 21:00 horas en Bejuco Cafetería Bar, en la colonia Del Carmen, en Coyoacán. “Es un espectáculo de improvisación muy único”, detalló Edgar Uscanga.

Las 80 mejores amigas estará el 30 de julio en el Nola Jazz. Fotos›Especial

La idea, agregó, es que en cada puesta escénica, el público se lleve una experiencia distinta a la de asistir a un teatro convencional. “Tenemos todos los ingredientes principales. La cercanía que tienen los espectadores con los artistas hace que la experiencia sea más íntima, que sea más intensa, que sea inolvidable. La idea del festival es retomar el concepto del vino del dios Dionisio, pues para el teatro es muy natural el ámbito de la convivencia, acompañada de una bebida o de una comida. Entonces es una bacanal de arte”, dijo el director.

Entre los espectáculos que verá el público también se encuentran Ni santas, ni brujas ni locas, en el Nola Jazz, en Coyoacán, el 16 de julio a las 20:00 horas, un show de burlesque y cabaret que cuestiona los estereotipos femeninos con humor, música y baile. Además, Las mujeres facturan, de La Mostra, el mismo día y hora, pero en El 33, un montaje en el que Martha del Baile revelará el secreto del éxito.

Las mujeres facturan llegará el 16 de julio a el 33 Fotos›Especial

“Este año tenemos por primera vez un espectáculo de burlesque que nunca habíamos programado en el Nola Jazz, programamos clown, un espectáculo de Chucho Lavadero, quien dirigió a la Orquesta Lavadero. También incluimos experiencias literarias, que son una mezcla de lectura dramatizada con presentación literaria y música. Hay de todo”, resaltó el director de Drinky Fest, encuentro que en esta edición espera duplicar los 850 asistentes que registró el año pasado.

En estas noches de bacanal artística y gastronómica también habrá espectáculos que reflexionen sobre el amor en los tiempos actuales, como De desastres y cómo arreglarlos, de Pink Castor, el 22 de julio a las 21:00 horas en el Bejuco Café Bar, un montaje que sigue la vida de una mujer harta de las citas, quien le pide a su amiga crear al novio perfecto con Inteligencia Artificial.

La liga de Mitanga se presentará el 24 de julio. Fotos›Especial

También está To Love or Not to Love, el 23 de julio a las 20:00 horas en el Cocoliche Resto-Bar, un recorrido musical y teatral que sumergirá a los asistentes en los pros y contras del amor; y Rímel, rencor y despecho el 30 de julio a las 20:00 horas en el Cocoliche Resto-Bar, que traslada al público a un salón de belleza, en donde una estilista escucha las historias de desamor, traición y celos de sus clientas.

También William Shakespeare estará presente con la Shakesperiencia el 27 de julio a las 17:00 horas en el Nola Jazz, un festín escénico donde los textos del escritor se mezclarán con alcohol, comida, tragedia, mucha comedia y farsa.

Divas de corredor se podrá ver el 24 de julio en El 33. Fotos›Especial

El teatro, el vino, la mesa y la comida están servidos ya para disfrutar de esta experiencia en el Drinky Fest. ¡Salud!

La serenata inaugurará el festival el 15 de julio. Fotos›Especial

SEDES PARTICIPANTES