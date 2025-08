Biohacking, la rutina wellness para mejorar la energía

En un mundo en el que el estrés, la fatiga mental y la falta de energía se han vuelto parte del día a día, las personas buscan alternativas para mejorar su bienestar físico y mental. Una de ellas es el biohacking, que es una forma de hackear el sistema para optimizar la propia biología y tener mayor productividad.

Esta práctica combina tecnología, hábitos conscientes y ofrece herramientas accesibles para optimizar el funcionamiento del cuerpo y la mente, sin necesidad de acudir a laboratorios ni someterse a intervenciones extremas.

Camina descalzo sobre el pasto o tierra ı Foto: Especial

El biohacking abarca una amplia variedad de métodos y recursos que buscan mejorar el bienestar, como la alimentación consciente, la actividad física regular, el uso de suplementos, la exposición a la luz terapéutica, la inmersión en frío, prácticas de meditación, terapias sonoras y dispositivos tecnológicos para monitorear funciones corporales.

TE RECOMENDAMOS: Reinventa experiencia de hospedaje Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive renueva sus centros de consumo para una mejor experiencia

El Tip: El ejercicio es primordial, por lo que se recomienda caminar, nadar o hacer yoga. Si decides caminar, hazlo descalzo.

La alimentación es una de las bases de esta forma de vida. Se trata de comida balanceada, rica en nutrientes y con un consumo calórico controlado. De preferencia, ingredientes naturales y sin procesar, provenientes de cultivos orgánicos. La dieta se basa en abundantes vegetales de hoja verde, como espinaca y kale. También consiste en una ingesta moderada de proteínas animales y un alto consumo de grasas saludables, incluyendo aceite de oliva o de coco. En general, se adopta un estilo alimenticio similar al enfoque paleolítico o cetogénico, complementado con prácticas como el ayuno intermitente.

Come alimentos ricos en nutrientes ı Foto: Especial

Sin embargo, los especialistas señalan que, en el último punto, el ayuno debe ser supervisado por profesionales, además de que éste no debe ser tan extenso. Los nutricionistas indican que quienes no podrían hacer este método en cuestión alimenticia son personas diabéticas, con patologías renales, hepáticas o cardiacas, embarazadas, lactantes y pacientes que se estén tratando con determinados medicamentos, como corticoides o anticoagulantes.

Otro de los biohacks de este método es dormir bien, la base de todos los procesos de regeneración del cuerpo, así que para tener una buena optimización del organismo, el descanso reparador es fundamental. Para conseguir una buena higiene del sueño, se recomienda dormir y despertar a la misma hora, incluso fines de semana o días de descanso. Se sugiere usar tecnología de monitoreo del sueño para mejorar los hábitos.

Puedes hacer terapia de luz terapéutica ı Foto: Especial

Por otra parte, en el biohacking se utiliza la terapia de luz para el sueño y otros ámbitos de la vida, ésta consiste en exponerse de forma controlada a fuentes de luz artificial o natural para mejorar la salud.

Por la mañana se sugiere exponerse a la luz directa del sol, ya que, según los biohackers, esto ayuda a inhibir la melatonina, hormona del sueño, ayudándote a estar más alerta, mejorar el estado de ánimo y regular el cortisol de forma natural, dándote energía, lo cual beneficiará a tu organismo. Mientras que para la noche se recomienda no exponerse a luces artificiales y, por el contrario, priorizar la oscuridad para mejorar la calidad del sueño; no usar pantallas del celular o tableta una hora antes de ir a la cama para no sobreestimular el sistema, incluso dejar los aparatos en otro sitio.

Usa tecnología para monitorearte ı Foto: Especial

El ejercicio es esencial en esta filosofía de vida, así como el contacto con la naturaleza; para ello se recomienda caminar sin zapatos en escenarios naturales o, si en la casa tienes un jardín con pasto y tierra este espacio te puede ayudar, porque estar descalzo aumenta la serotonina y mejora la circulación.