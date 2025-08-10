Horóscopo de Mhoni Vidente de la SEMANA del 10 al 15 de agosto: Esto le espera a cada signo en el AMOR

La astróloga Mhoni Vidente comparte sus predicciones para todos los signos del zodiaco en el ámbito sentimental.

Esta semana, la energía estará marcada por la apertura emocional, la posibilidad de nuevas conexiones y, para muchos, la oportunidad de fortalecer lazos con la pareja. A continuación, el panorama signo por signo para estos días.

Aries

Estos días estarán cargados de nuevas posibilidades para tu vida sentimental. Si tienes pareja, es un momento ideal para tener conversaciones profundas que fortalezcan la confianza y la intimidad. Para los solteros, se presenta la oportunidad de conocer a alguien especial de forma repentina, tal vez en un contexto social inesperado.

Tauro

El amor se mantendrá estable y sólido, pero no por ello menos emocionante. Si estás en pareja, dedica tiempo a actividades que ambos disfruten para renovar la chispa. Los solteros podrían reencontrarse con alguien del pasado, lo que podría reavivar sentimientos y abrir un nuevo capítulo.

Géminis

Tu habilidad para comunicarte será tu mayor ventaja en el amor. Si tienes pareja, es el momento de resolver cualquier malentendido y expresar lo que sientes sin reservas. Los solteros tendrán más seguridad para dar el primer paso y conquistar a esa persona que les interesa.

Cáncer

La energía romántica estará a tu favor. Si tienes pareja, podrías vivir momentos significativos que fortalezcan el compromiso, incluso con conversaciones sobre el futuro. Los solteros proyectarán un magnetismo especial que atraerá miradas y oportunidades.

Leo

El amor te sonríe, Leo. Esta semana podrías recibir regalos sorpresa o vivir momentos de celebración con tu pareja. Si estás soltero, podrías recibir una propuesta romántica inesperada que cambie el rumbo de tus días.

Virgo

Semana de sinceridad emocional. Si tienes pareja, aprovecha para expresar tus sentimientos con claridad y planear proyectos juntos. Los solteros podrían descubrir que la persona que les interesa está más cerca de lo que imaginaban, quizá en su entorno habitual.

Libra

Tu vida sentimental estará cargada de romance y armonía. Si estás en pareja, busca actividades que les permitan compartir tiempo de calidad. Los solteros tendrán buenas oportunidades para conocer a personas con intereses y valores similares, sobre todo en reuniones sociales.

Escorpio

Semana muy favorable para los temas del corazón. El domingo 10 será un día clave para encuentros significativos. La compatibilidad con Géminis y Leo estará potenciada, ya sea para iniciar una relación o para reforzar una que ya tienes.

Sagitario

La pasión será el motor de tu vida sentimental. Si tienes pareja, podrían vivir una etapa más intensa y divertida. Los solteros se sentirán con energía para arriesgarse y conquistar a alguien que despierte su curiosidad.

Capricornio

La estabilidad y la proyección a futuro marcarán tu semana. Si estás en pareja, las conversaciones sobre planes serios estarán muy presentes. Los solteros tendrán más apertura para iniciar algo duradero.

Acuario

Es momento de improvisar y dejar que el amor te sorprenda. Si tienes pareja, organiza actividades distintas que rompan la rutina. Los solteros podrían vivir un flechazo en un lugar o situación poco habitual.

Piscis

Tu sensibilidad te hará más cercano y afectuoso. Si estás en pareja, será una buena semana para gestos románticos que refuercen el vínculo. Los solteros tendrán la oportunidad de expresar sus sentimientos sin miedo y recibir una respuesta positiva.