Día Internacional del Vinilo: 5 tiendas en CDMX para comprar vinilos que seguro no conocías

El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional del Disco de Vinilo.

¡La comunidad melómana está de fiesta! Pues este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional del Vinilo, una oportunidad para honrar a uno de los soportes musicales más apreciados y que más ha sobrevivido al paso del tiempo, gracias a su calidad y fidelidad.

Para muchos melómanos, el vinilo es la mejor forma de consumir música, pues permite apreciar sus canciones favoritas con mayor detalle, además de que ofrece una forma única de interactuar con la música: no puedes brincar ninguna canción de algún álbum y la portada de gran formato es un adorno perfecto para cualquier colección.

Por ello, muchos fanáticos de la música buscan más y más opciones para comprar, intercambiar o vender sus preciados vinilos. Estas son algunas tiendas de discos en Ciudad de México que tal vez no conocías.

¿Dónde comprar vinilos en CDMX en el día Internacional del Vinilo?

Black Market Records

Tienda de vinilos en CDMX especializada en rock y géneros alternativos. También venden equipo de audio y sus expertos brindan asesorías para que adquieras el mejor equipo en el que puedas disfrutar tu música al máximo.

Black Market Records ı Foto: Cortesía del propietario

Jalapa #164, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Sabotage Records

Ubicada al Centro de la Ciudad de México, Sabotage Records es una tienda de vinilos con un enfoque similar en rock, pero especializada en géneros oscuros y underground como el shoegaze, post punk, stoner metal, post hardcore y otros. Si buscas una pieza rara en tu colección, ¡seguro aquí la encuentras!

Una reproducción de un mural de Banksy en Sabotage Records. ı Foto: Cortesía del propietario

Rosales 6, local 5, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

Discos Forever

En el corazón de la colonia Roma, Discos Forever no solo es una tienda de discos cuyo catálogo aborda gran cantidad de géneros (desde oldies hasta clásicos del house, pasando por rock de ayer y hoy), sino también es un lugar acogedor con un diseño adecuado para tus próximas fotografías en Instagram.

Discos Forever. ı Foto: Cortesía del propietario

Monterrey & Actopan, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX

Roma Records

Quizá la tienda de vinilos más icónica en el circuito Roma - Condesa, y una de las más reconocidas en toda la capital mexicana. Roma Records se encuentra en el corazón de la citada zona, por lo que es punto de partida obligatorio para bandas independientes. ¿La prueba? Su muro lleno de stickers alusivos a revistas, bandas y proyectos artísticos emergentes.

Tradicional fachada llena de stickers de Roma Records. ı Foto: Cortesía del propietario

Álvaro Obregón 200 Bis1, Roma Nte., 06700 Ciudad de México, CDMX

Venas Rotas Discos

Una de las tiendas de discos más únicas de la Ciudad de México. Venas Rotas se especializa en géneros alternativos y underground como el noise rock, el post hardcore, el punk, el hardcore punk, el metal, entre otros. A pesar de su pequeño tamaño, su colección es vasta, además, encontrarás libros y DVDs sobre música (que no hallarás en otro lugar), playeras y merch.

Venas Rotas Discos. ı Foto: Cortesía del propietario

Morelia #77 col. Roma Norte

