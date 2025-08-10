Zelenski pide a Trump no dejarse engañar por Putin; ruso no quiere la paz, acusa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a no dejarse engañar por el presidente ruso, Vladímir Putin, en la cumbre prevista para el próximo viernes en Alaska.
Según el mandatario ucraniano, el Kremlin no tiene intención de alcanzar una “paz justa” que ponga fin al conflicto.
“Entendemos que Rusia pretende engañar a América y no lo vamos a permitir”, afirmó Zelenski en un mensaje televisado, en el que advirtió que la única causa fundamental de la guerra es “el deseo de Putin de librarla y manipular a cualquier persona que entre en contacto con él”.
El presidente ucraniano agradeció los esfuerzos de Trump, pero recalcó que su país conoce bien a Rusia y que ello le ha permitido resistir más de tres años de ofensiva a gran escala.
En el mensaje recuperado por agencias internacionales, Zelenski subrayó la importancia del respaldo europeo para preservar la integridad territorial de Ucrania, frente a las pretensiones de Moscú de consolidar su control sobre territorios en el este y Crimea.
Asimismo, destacó el “claro apoyo” al principio de que Kiev participe activamente en cualquier negociación de paz.
A propósito de la situación en el frente, Zelenski denunció un nuevo ataque ruso contra la región de Zaporiyia que, según las autoridades ucranianas, dejó al menos 19 heridos. El bombardeo, ejecutado con bombas lanzadas desde el aire, alcanzó una estación de autobuses, edificios residenciales, una clínica y otras zonas de la ciudad.
En un mensaje difundido en redes sociales, el ucraniano señaló que, durante la jornada, las fuerzas rusas atacaron comunidades en primera línea, localidades fronterizas y pueblos cercanos, lo que dejó víctimas civiles.
“No hay plazos ni expectativas que funcionen con ellos; no quieren detener las matanzas. Lo único que buscan es una forma de destruir Ucrania”, aseguró.
Al respecto, Zelenski recalcó que no se ha observado ninguna acción concreta de Rusia que indique un compromiso con la paz. Por el contrario, pidió reforzar las sanciones y aumentar la presión internacional.
“Si Rusia no quiere detener la guerra, entonces su economía debe ser detenida”, manifestó.
Con información de Europa Press.
am