San Luis Potosí se prepara para la gran fiesta cervecera

San Luis Potosí vivirá desde hoy y hasta el 23 de agosto de 2025 uno de los eventos más esperados del año: la Cuarta Copa Cerveza San Luis Rey, un festival que no sólo convoca a expertos y amantes de la cerveza, sino que también busca proyectar a la capital del estado como un referente gastronómico y cultural de alcance internacional.

La directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antigua, destacó que este encuentro “no sólo impulsa el consumo local responsable, también proyecta a nuestra ciudad como un destino gastronómico de talla internacional”. En su mensaje de presentación agradeció a organizadores, patrocinadores y sedes por sumarse a un esfuerzo colectivo que fortalece al turismo gastronómico, uno de los ejes de desarrollo más dinámicos en la actualidad.

La copa ofrecerá concursos, catas maridaje, certificaciones internacionales y actividades culturales que enriquecerán la experiencia de turistas nacionales e internacionales. Este año, además, se suma una novedad: la integración de una alianza con la Copa Europea Mead Madness Cup, que abre la competencia a muestras de hidromiel provenientes de distintos países.

El coordinador general del encuentro, Benjamín Tristán, subrayó que en esta edición “participarán cervezas y destilados de Polonia, España, Colombia, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, además de una amplia representación de toda la República Mexicana”. El directivo adelantó que se impartirán certificaciones europeas para jueces, catas maridaje durante todo el año en colaboración con restaurantes locales y se presentarán cervezas experimentales creadas exclusivamente para la copa. “Queremos que San Luis Capital sea reconocido por la innovación y la calidad en sus experiencias gastronómicas”, aseguró.

La relevancia de un evento de estas características va más allá del entretenimiento. A nivel mundial, la cerveza es la bebida alcohólica más consumida y sólo es superada por el agua y el té. México no es ajeno a esa tendencia: es hoy el mayor exportador de cerveza en el planeta, con presencia en más de 150 países, y ocupa el cuarto lugar global en consumo total con más de 10 millones de kilolitros anuales.

El mercado artesanal, aunque representa un porcentaje menor frente a los grandes grupos cerveceros, es el segmento de mayor crecimiento en la última década. Este tipo de festivales es clave para su consolidación, pues permiten a los productores mostrar propuestas, generar alianzas y fomentar una cultura de consumo responsable.

San Luis Potosí se prepara para la gran fiesta cervecera Fotos›Especial y Freepik

En el escenario internacional, el consumo de cerveza tiene cifras reveladoras. De acuerdo con reportes recientes, China es el país con mayor volumen total, pero cuando se mide el consumo per cápita, Europa domina el panorama. La República Checa lidera con más de 140 litros por persona al año, seguida por Austria, Rumania, Alemania y Polonia. México, con un promedio de 70 litros, se ubica en el lugar 22 a nivel mundial, lo que refleja un mercado con gran potencial de expansión.

Eventos como la Copa Cerveza San Luis Rey se convierten en escaparates de intercambio cultural y económico. Además de reu-nir a productores nacionales e internacionales, quienes ofrecen al público la posibilidad de descubrir tendencias globales en maridajes, nuevos estilos y productos experimentales. También generan derrama turística al atraer visitantes que buscan experiencias enogastronómicas y culturales.