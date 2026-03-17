¡El arte de crear! Los mejores planes para vivir el arte en familia desde la CDMX

La Ciudad de México se caracteriza por la variedad de lugares en donde puedes encontrar experiencias únicas para vivir con familia, amigos o pareja, por lo que si el arte es algo que siempre ha llamado tu atención Zona Creativa es para ti.

Ubicado en el emblemático Centro de Artes Vivas (Salvador Novo 8, Santa Catarina), en la mística atmósfera de Coyoacán, este 21 de marzo se llevará a cabo una jornada dedicada por completo a la experimentación. Se trata de un espacio pensado para que los sentidos tomen el control a través de técnicas manuales, talleres de autor y vivencias creativas que desafían lo convencional.

“Zona Creativa es un sueño en el que llevamos trabajando casi dos años. Tenemos muchas ganas de conectar con la comunidad; el poder hacer algo que sea de beneficio para todos y accesible me parece mágico”, compartió Sofía Ferraez, cofundadora de Cordelia Media, en entrevista con La Razón de México.

Sofía y Valentina Ferraez, Isaí Ornelas y Ariadna Ramos ı Foto: Diana Feliciano / La Razón de México

Este evento no es sólo una clase de arte; es un día de inmersión total. La comunidad tendrá la oportunidad de nutrirse del conocimiento de mentes brillantes en el diseño y la ilustración, en un ambiente genuinamente familiar. Desde los más pequeños hasta los adultos encontrarán una actividad que resuene con sus intereses, convirtiendo el aprendizaje en un lenguaje compartido.

Sofía y Valentina Ferraez ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

Al respecto, Valentina Ferraez, también cofundadora de Cordelia Media, destacó la magnitud de este encuentro: “Es el primer festival de creatividad donde habrá más de 20 talleres simultáneos. Lo que nos encanta es eso: queremos convivir y vibrar con la comunidad creativa”.

El arte como refugio emocional

Esta iniciativa de Fco Group, impulsada por la visión de Sofía y Valentina Ferraez, nace de la convicción de que el arte es, ante todo, un puente hacia el bienestar. En un mundo acelerado, la práctica manual ofrece beneficios terapéuticos y relajantes, permitiendo a los asistentes reconectar con sus emociones mientras materializan sus ideas.

Reto Creativo ı Foto: Diana Feliciano / La Razón

El festival estará conformado por un colectivo de destacados talleristas y reconocidos creadores de contenido, quienes bajan de la pantalla a la mesa de trabajo para compartir sus procesos y secretos con el público, demostrando que la creatividad está al alcance de todos:

Mauricio Castillo : Pintar sin miedo

Natalia Artwork : Diseño de mascadas

Isaí Ornelas : Acuarela marina

Chica yeye: Punch needle

Tan Art: Aprende a pintar un perrito

Socco: Pintor por un día

Página web de Zona Creativa para realizar tu inscripción ı Foto: Especial

¿Cómo me inscribo?

Si quieres ser parte de esta experiencia, puedes realizar tu registro a través de la página: https://zonacreativafest.mx/ en donde podrás elegir el taller de tu elección.

Costo:

Entrada General ($150 MXN): Ideal para quienes desean sumergirse en la atmósfera del evento, disfrutar de las áreas comunes del Centro de Artes Vivas, activaciones de marca y el área gastronómica.

Experiencia Total ($350 MXN): Incluye el acceso a un taller de tu elección con todos los materiales incluidos, además de todas las actividades del festival.

“Los invitamos a Zona Creativa; corran que se agotan los boletos. No se lo pueden perder, los esperamos este 21 de marzo”, concluyeron Sofía y Valentina Ferraez en entrevista con La Razón.