Tesoros de agua: tres lagunas para descubrir esta temporada

En México, el agua ha sido desde tiempos ancestrales símbolo de vida, espiritualidad y belleza. Las lagunas, dispersas en distintos puntos del país, representan mucho más que simples cuerpos de agua: son refugios de biodiversidad, escenarios de encuentro cultural y destinos turísticos que cada año atraen a miles de viajeros nacionales y extranjeros. En esta temporada, tres sitios destacan por su espectacularidad, riqueza natural y oferta de actividades y experiencias: la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo; la Laguna de Chacahua, en Oaxaca, y la Laguna de Chapala, en Jalisco.

1. BACALAR, EL CARIBE DULCE DE QUINTANA ROO. Conocida mundialmente como la “Laguna de los Siete Colores”, Bacalar es un tesoro natural cuya gama de azules surge de la combinación entre la profundidad irregular y la incidencia del sol. Este mosaico hipnótico la convierte en uno de los destinos más fotografiados del Caribe mexicano, un espacio que combina tranquilidad, belleza y aventura.

Los visitantes encuentran aquí una amplia oferta de actividades: desde recorridos en kayak o paddle board por sus canales, hasta la práctica de esnórquel en cenotes conectados como el Azul. El Fuerte de San Felipe, erigido en el siglo XVIII para defender la zona de los piratas, complementa la experiencia con un vistazo histórico. La gastronomía es otro de sus atractivos: los pescados frescos y la deliciosa cocina yucateca con toques caribeños, maridan perfecto con un día bajo el sol.

2. CHACAHUA, NATURALEZA Y TRADICIÓN EN OAXACA. Al sur del país, en la costa oaxaqueña, el Parque Nacional Lagunas de Chacahua resguarda un ecosistema formado por cinco lagunas interconectadas. Más de 150 especies de aves conviven en este santuario natural, que se convierte en un imán para observadores y amantes de la biodiversidad.

La experiencia en Chacahua va más allá de lo paisajístico: los recorridos nocturnos para admirar la bioluminiscencia transforman el agua en un espectáculo mágico de luces naturales. A ello se suma el contacto con las comunidades afrodescendientes de la zona, que comparten su gastronomía a base de mariscos al estilo de Oaxaca y relatos de tradición oral. Las playas vírgenes cercanas permiten extender la visita hacia el Pacífico, en un contraste de calma y bravura marina.

3. CHAPALA, EL GIGANTE DE JALISCO. Si Bacalar cautiva por sus colores y Chacahua por su riqueza ecológica, Chapala impone por su magnitud. Se trata de la laguna más grande de México, fuente histórica de identidad jalisciense y refugio de vida silvestre. Sus orillas, custodiadas por pueblos como Ajijic y Chapala, ofrecen un ambiente bohemio donde conviven artesanos, músicos y comunidades extranjeras que han encontrado inspiración en este imponente y hermoso paisaje.

Los paseos en lancha hacia la isla de los Alacranes, las caminatas por el malecón repleto de artesanías y antojitos o las excursiones al Cerro de San Miguel son parte del repertorio turístico. Gracias a su clima templado durante gran parte del año, Chapala es un destino ideal tanto para escapadas románticas como para vacaciones familiares.

Visitar estas lagunas significa también descubrir culturas vivas, degustar sabores regionales y reflexionar sobre la importancia del agua en la vida cotidiana. Bacalar invita a complementar la visita con Mahahual y su arrecife coralino; en Chacahua, las noches iluminadas por microorganismos crean recuerdos imborrables y en Chapala, la cercanía con Guadalajara abre la puerta a una ruta cultural con museos, murales y arquitectura colonial.

ACTIVIDADES IMPERDIBLES